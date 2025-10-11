  1. Inicio
PANAMÁ

Jubilados y pensionados: Cómo cambiar tu pago de cheque a depósito ACH

La CSS explica cómo activar el pago por ACH a los jubilados y pensionados
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2025 06:28
¡Dígale adiós al cheque y reciba su pago directo en su cuenta! La CSS facilita el cambio de método de cobro para beneficiar a jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece a los jubilados y pensionados la opción de recibir sus pagos mediante cheques o a través de Acreditamiento (ACH), según la preferencia del beneficiario.

El acreditamiento por ACH permite que los pagos quincenales se depositen directamente en una cuenta de ahorros o corriente, brindando mayor comodidad, rapidez y seguridad en el cobro de las jubilaciones o pensiones.

Para realizar el trámite, el jubilado o pensionado deberá presentar:

-Cédula de Identidad Personal vigente y copia.

-Carné del Seguro Social vigente y copia.

Pasos para recibir pagos de jubilados y pensionados por ACH

El jubilado o pensionado que desee recibir sus pagos mediante depósito en una cuenta bancaria deberá seguir los siguientes pasos:

Descargue el formulario: Ingrese a la página web oficial de la CSS y descargue e imprima el formulario correspondiente para el cambio de ubicación a acreditamiento.

Lleve el formulario al Banco de su elección: El banco deberá certificar (a través de la firma de un oficial autorizado) que el número de cuenta y los datos generales consignados en el formulario pertenecen al titular de la cuenta de ahorros o corriente.

Una vez completado y firmado por el banco, el pensionado o jubilado deberá entregar el formulario en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

Un funcionario de la Caja de Seguro Social atenderá al solicitante, procesará la solicitud de cobro por acreditamiento y le informará la quincena en la cual se hará efectivo el pago.

