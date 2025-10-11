Jubilados y pensionados: Cómo cambiar tu pago de cheque a depósito ACH

La <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"><b>Caja de Seguro Social (CSS)</b> </a>ofrece a los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a> </b>y<b> <a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a> </b>la opción de recibir sus pagos mediante <b>cheques</b> o a través de <b>Acreditamiento (ACH)</b>, según la preferencia del beneficiario.El acreditamiento por ACH permite que los pagos quincenales se depositen directamente en una cuenta de ahorros o corriente, brindando mayor comodidad, rapidez y seguridad en el cobro de las jubilaciones o pensiones.Para realizar el trámite, el jubilado o pensionado deberá presentar:-Cédula de Identidad Personal vigente y copia.-Carné del Seguro Social vigente y copia.