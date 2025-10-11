Jubilados y pensionados: Cómo cambiar tu pago de cheque a depósito ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece a los jubilados y pensionados la opción de recibir sus pagos mediante cheques o a través de Acreditamiento (ACH), según la preferencia del beneficiario. El acreditamiento por ACH permite que los pagos quincenales se depositen directamente en una cuenta de ahorros o corriente, brindando mayor comodidad, rapidez y seguridad en el cobro de las jubilaciones o pensiones. Para realizar el trámite, el jubilado o pensionado deberá presentar: -Cédula de Identidad Personal vigente y copia. -Carné del Seguro Social vigente y copia.

Pasos para recibir pagos de jubilados y pensionados por ACH