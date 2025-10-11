Proyecto de mural ecológico busca conectar a las comunidades con la biodiversidad del cerro Ancón

El Movimiento Cultural Identidad, liderado por su fundador y presidente, Efraín Guerrero, inició un proyecto de mural ecológico en las faldas del cerro Ancón, como punto de partida para impulsar el turismo sostenible en los barrios de Santa Ana y El Chorrillo.

El mural busca destacar la diversidad de aves que habitan la zona, sirviendo como un nexo para conectar a la comunidad con la flora y fauna del sitio, considerado el “pulmón” de la ciudad.

Según Guerrero, la iniciativa es el comienzo de un “gran propósito” centrado en el ecoturismo y en empoderar a la comunidad.

Ejes del Proyecto:

Mural ecológico: Enfatiza la diversidad de aves que se encuentran en el área, un sitio estratégico para especies migratorias y con cerca de 68 tipos de fauna.

Paseos ecológicos y avistamiento de aves: Se planea realizar recorridos desde la comunidad para la observación de las mismas aves representadas en el mural.

Modelo de turismo sostenible: El proyecto busca replicar modelos económicos exitosos, como los de las favelas de Brasil o Medellín, donde la comunidad se beneficia y potencia la economía local a través de su identidad cultural y el turismo.

Empoderamiento comunitario: El objetivo final es que la propia comunidad se empodere de su territorio y se beneficie económicamente a través del desarrollo turístico.