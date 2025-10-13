Panamá vs Surinam: FEPAFUT advierte sobre reventa de boletos

La <b><a href="/tag/-/meta/fepafut-federacion-panamena-de-futbol">Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT)</a></b> anunció, a través de una conferencia de prensa, que el partido <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">Panamá</a> vs. <a href="/tag/-/meta/seleccion-surinam">Surinam</a></b>, programado para este <b>martes 14 de octubre</b>, contará con <b>aforo completo</b> en el <b><a href="/tag/-/meta/estadio-rommel-fernandez">estadio Rommel Fernández</a></b>, por lo que los boletos están completamente <b>agotados ('sold out')</b>.La Federación hizo un <b>llamado a la afición</b> que aún busca entradas, recordando que <b>no existen boletos físicos ni taquillas en el estadio</b>, ya que <b>todos los boletos son digitales</b>. Además, advirtieron que <b>no se permitirá el ingreso de entradas adquiridas mediante reventa</b>, con el fin de evitar estafas. Este será el <b>cuarto partido consecutivo</b> en el Rommel Fernández en el que no se venden boletos de manera presencial.Todos los fanáticos que asistirán al encuentro —incluyendo <b>menores de edad y jubilados</b>— deberán <b>presentar su boleto digital</b>, ya que <b>todos los asientos están numerados</b> y se contará con <b>múltiples puntos de control</b> para el ingreso.En el <b>lado oeste</b>, conocido como la <i>calle del casino</i>, se habilitarán <b>12 puestos de revisión</b>. Mientras tanto, en el <b>sector este o 911</b>, habrá <b>32 puntos de control</b>, por lo que se recomienda ingresar por esta zona para facilitar el acceso.