Panamá vs Surinam: FEPAFUT advierte sobre reventa de boletos

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció, a través de una conferencia de prensa, que el partido Panamá vs. Surinam, programado para este martes 14 de octubre, contará con aforo completo en el estadio Rommel Fernández, por lo que los boletos están completamente agotados (“sold out”).

La Federación hizo un llamado a la afición que aún busca entradas, recordando que no existen boletos físicos ni taquillas en el estadio, ya que todos los boletos son digitales. Además, advirtieron que no se permitirá el ingreso de entradas adquiridas mediante reventa, con el fin de evitar estafas. Este será el cuarto partido consecutivo en el Rommel Fernández en el que no se venden boletos de manera presencial.

Todos los fanáticos que asistirán al encuentro —incluyendo menores de edad y jubilados— deberán presentar su boleto digital, ya que todos los asientos están numerados y se contará con múltiples puntos de control para el ingreso.

En el lado oeste, conocido como la calle del casino, se habilitarán 12 puestos de revisión. Mientras tanto, en el sector este o 911, habrá 32 puntos de control, por lo que se recomienda ingresar por esta zona para facilitar el acceso.