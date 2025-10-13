  1. Inicio
PANAMÁ

Panamá vs Surinam: FEPAFUT advierte sobre reventa de boletos

La selección de Panamá se enfrentará a la selección de Surinam en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en las eliminatorias del Mundial 2026.
FEPAFUT
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/10/2025 14:51
La Federación Panameña de Fútbol confirmó que todos los boletos para el partido de Panamá vs Surinam se han agotado y recomendó no comprar entradas de reventa, ya que no existen boletos físicos.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció, a través de una conferencia de prensa, que el partido Panamá vs. Surinam, programado para este martes 14 de octubre, contará con aforo completo en el estadio Rommel Fernández, por lo que los boletos están completamente agotados (“sold out”).

La Federación hizo un llamado a la afición que aún busca entradas, recordando que no existen boletos físicos ni taquillas en el estadio, ya que todos los boletos son digitales. Además, advirtieron que no se permitirá el ingreso de entradas adquiridas mediante reventa, con el fin de evitar estafas. Este será el cuarto partido consecutivo en el Rommel Fernández en el que no se venden boletos de manera presencial.

Todos los fanáticos que asistirán al encuentro —incluyendo menores de edad y jubilados— deberán presentar su boleto digital, ya que todos los asientos están numerados y se contará con múltiples puntos de control para el ingreso.

En el lado oeste, conocido como la calle del casino, se habilitarán 12 puestos de revisión. Mientras tanto, en el sector este o 911, habrá 32 puntos de control, por lo que se recomienda ingresar por esta zona para facilitar el acceso.

Policía Nacional detalla el operativo de seguridad y logística

El subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, informó que las entidades de seguridad se mantendrán activas desde las 6:00 a.m., en el marco del encuentro entre Panamá y Surinam.

La Policía Nacional establecerá tres perímetros de verificación para el ingreso de los asistentes y desplegará un total de 700 unidades en el área, incluyendo personal de acomodadores y seguridad interna, detalló Domínguez.

Asimismo, se recordó que no se permitirá el ingreso de objetos punzocortantes, armas de fuego u otros elementos peligrosos. Además, se contará con la presencia de un juez de paz para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

