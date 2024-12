‘La ley de la CSS hay que cambiarla, es como un dinosaurio muerto’

A una semana de terminar el 2024, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, hace un balance del sistema en Panamá y del proceso de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

¿Qué opina de la Comisión Tripartita para evaluar el tema de salud? ¿Cuáles deben ser las prioridades?

Esto es un tema que se viene tratando no de ahora, de hace muchos años, todo el mundo sabe cuál es el problema. Entonces ya todo el mundo sabe que efectivamente la ley de la Caja de Seguro Social hay que modificarla, hay que cambiarla porque es como un dinosaurio que murió, porque los tiempos evolucionaron y murió. Entonces esa evolución hace que tengamos que buscar una nueva estructura. El problema no es de nadie, no es que hay un culpable, sino que como estructura antes habían muchos cotizantes, pocos pensionados que duraban poco tiempo, luego ahora hay pocos cotizantes, muchos más pensionados que duran, gracias a Dios, mucho más tiempo. Entonces hay que buscar el sistema para que eso funcione y no hay otra forma de hacerlo que con lo que ya hemos discutido. Todo el mundo ha dicho todo lo que necesita decir, todos los gremios han aportado, ya están las ponencias allí ya resueltas, todos los legisladores tienen su equipo asesor, lo han estudiado, lo han puesto, yo realmente pienso que ya no se requiere de más nada, se requiere de ya tener la buena voluntad de decir bueno, esta va a ser mi propuesta, yo quiero modificar estos artículos y ellos con sus asesores lo pueden hacer perfectamente bien en los próximos días, sin ningún problema, discutiéndolo ampliamente. Ya de esto no hay que discutir más nada, ni hablar más, ¿qué más vamos a seguir hablando?

¿Cuáles han sido las principales preocupaciones o recomendaciones que encontraron durante el proceso de consulta a las reformas?

Yo creo que en el fondo todo el mundo que ha expuesto ha dicho que quieren que se modifique la ley orgánica y están conscientes de que el sistema como existe actualmente ya es caduco y que hay que encontrar una nueva fórmula para poder que las pensiones se sigan pagando.

¿Qué tan importante es mantener temas como el aumento de tres años en la edad de jubilación?

Yo creo que eso, el aumento de la edad de jubilación, el aumento de la cuota patronal y el asunto del pago que tiene que hacer el gobierno al aporte de los 966 millones de dólares es inflexible, eso se requiere porque si no quedaríamos en lo mismo, quedaríamos en un sistema que solo va a durar algunos años y luego vamos a tener que volver a discutir el mismo problema.

Se piden sacrificios, pero hay muchas quejas de la calidad del sistema. ¿Qué se está haciendo para mejorar la atención?

En toda la provincia del Darién no hay una sola instalación del Seguro Social, igual que en el área comarcal, entonces es absurdo pensar que vamos a llenar la comarca o la provincia del Darién de instituciones de la seguridad social y no poder utilizar realmente lo que existe ahora mismo en salud y mejorarlas de manera de que todo el mundo pueda ser atendido cerca de su vivienda y no sigamos teniendo esa disgregación entre un asegurado y un no asegurado. En Darién tenemos Metetí, Metetí es un proyecto que se empezó en el año 2013-2014 y luego ya lo retomamos, está por el 50% de avance avanzando muy bien, una infraestructura que hay que verla, es un hospital pero del primer mundo, es una estructura que le va a dar servicio a todos los darienitas, independientemente de si son asegurados o no. Además de eso queremos meterle la mano a muchos de los puestos de salud que han quedado sin poder utilizarse desde hace tiempo, igual que con los centros de salud. En el área comarcal, en el área de los Ngabe Buglé, se van a construir varios centros de salud que están ya en desarrollo, tres de ellos deben concluirse pronto, a inicio del próximo año. Luego vamos a seguir con otros nueve proyectos en esa área, además de empezar a proyectar un hospital que tiene que estar en la región bien ubicado, así es que está también el hospital que tenemos que hacer en Cañazas, está el hospital de Bugaba que ya está bastante adelantado, está el hospital del Niño, que ya lleva casi 50%, creo que en el año, a mitad del 2026 se va a terminar, igual que el de Metetí, debe estar como para el 2026.

El proyecto del hospital de Bugaba ha estado plagado de retrasos y denuncias por malos manejos, ¿se han resuelto las irregularidades?

Nosotros encontramos el ministerio con una deuda de 648 millones de dólares, dentro de eso inclusive parte del problema serían todos estos proyectos que habían sido abandonados, hemos convencido o hecho acuerdos con los contratistas para que ellos sigan adelante con los proyectos que se están desarrollando, lo vamos a ejecutar y ellos están confiados en que nosotros vamos a pagarles como se lo prometimos.

¿Cómo avanza la compra de medicamentos? ¿Cómo está el abastecimiento actualmente?

Ya hicimos una compra en conjunto y abaratamos mucho los costos para la institución. Ahora estamos trabajando fuertemente en lograr que la estructura de compras también pueda lograr beneficiar a las farmacias pequeñas, a las farmacias privadas y a todas las farmacias que puedan disminuir los costos de los medicamentos. Luego también hicimos un sistema que va a permitir que tanto la CSS como el Minsa puedan llevar un inventario de cada farmacia del país de la salud pública, puedan saber exactamente cuántas moléculas tiene, qué moléculas hacen falta, cuáles son los mínimos y máximos en cada una, quién se lleva qué medicamento de manera que no sea duplicado en otra farmacia, se pueda saber exactamente cuáles se están venciendo, por ejemplo, y todo esto va a producir grandes ahorros al sistema. Eso va a lograr que usted pueda tener en su celular su receta y ver si en la farmacia cercana a su residencia existe la molécula o no, y si no existe entonces cuál farmacia la tiene.

¿Hay cifras del abastecimiento ahora mismo de los medicamentos?

Estamos tratando de separar la parte de los medicamentos de difícil adquisición que se llaman. Son medicamentos que todavía no hemos logrado hacer la recopilación o la reestructuración del cuadro básico. Si usted ve el cuadro básico dice, bueno tenemos 70% de abastecimiento, pero hay un 20% de esos medicamentos que no se pueden adquirir porque n. Ahora mismo yo diría que de lo que se usa normalmente tenemos un abastecimiento cerca de un 90%.

El Oncológico compra sus medicamentos de forma autónoma y hay preocupación de que si se unifica el sistema se verán afectados. ¿Se ha evaluado cómo se va a trabajar ese tema?

Yo creo que se tiene que hacer lo mismo. Hay que unificar las estructuras para que funcionen con la mayor efectividad posible. Los ahorros van a ser grandes porque si se compra en conjunto pues se compran más medicamentos y esas moléculas pueden abaratarse en ese tipo de unión.

Luego del homicidio perpetrado dentro del Hospital Santo Tomás, ¿Se ha hecho algo para aumentar la seguridad y velar la protección tanto de pacientes como de personal médico y administrativo dentro del hospital?

Sí, el presidente de la Junta Directiva, el doctor Sandoval, llamó a una reunión de la Junta Directiva y de todo el equipo administrativo del hospital para evaluar eso y cómo se va a manejar esa seguridad. Obviamente que nunca nada es perfectamente seguro, especialmente tratándose de un caso como el que ocurrió. El Santo Tomás también recibe pacientes que están recluidos en los centros penitenciarios. Entonces ya estamos trabajando con la ministra de Gobierno para hacer una coordinación más eficiente en cuanto a la atención de los recluidos y además, efectivamente, que esas personas puedan ser atendidas de buena forma, como se merecen, pero en algún lugar que protejan al resto de la población de pacientes y eso se está trabajando ahora mismo.