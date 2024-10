Lista de la Unión Europea, la letra escarlata que Panamá no se ha podido quitar

La presencia de Panamá en listas de paraísos fiscales ha sido una letra escarlata que no se ha podido borrar. El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reúne hoy con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de conseguir su apoyo para excluir a Panamá del listado de países no cooperadores en materia fiscal de la Unión Europea.

Evaluación

El 8 de octubre fue la última reunión en Bruselas del Consejo de la Unión Europea. Era el momento de decidir si Panamá era retirado o seguía en la lista. Ya el Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos sacó de su lista sobre blanqueo de capital y lucha contra el terrorismo y mejorado la calificación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Pero aún así los europeos decidieron que Panamá siguiera en la lista.

“Panamá no tiene una calificación de al menos ‘mayormente cumplidor’ por parte del Foro Global para el intercambio de información, tiene un régimen dañino de exenciones a ingresos provenientes del exterior y no ha resuelto estos temas aún”, publicó en ese momento el Secretariado General del Consejo de la Unión Europea.

El Foro Global es un grupo de la OCDE que evalúa la transparencia y el intercambio de información tributaria.

De acuerdo al sitio web de la OCDE, Panamá cumple, o mayormente cumple con la mayoría de los criterios. Los puntos pendientes son la información sobre la identidad de los beneficiarios finales, información contable y calidad y velocidad de las respuestas a solicitudes.

“Panamá ha hecho arreglos de intercambio de información automática con muchísimos países y lo que probablemente está todavía pendiente es el tiempo de respuesta y algunas solicitudes que son viejas y que va a ser muy difícil que Panamá responda porque son sociedades anónimas que Panamá no tiene acceso porque muchas de ellas ya ni siquiera operan, son sociedades anónimas del tiempo de Panamá Papers”, explicó David Saied, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), precisamente el organismo responsable de recopilar mucha de esta información. La Ley 129 de 2020 creó el registro de beneficiarios finales. “Con esa base de datos, Panamá tiene toda la capacidad de hacer el intercambio de esa información, incluso eso se estaba dando desde antes. Cuando yo estuve ahí nosotros respondimos todos los requerimientos, nunca hubo una sola que no pudiéramos responder, pero a la DGI sí le ha sido más difícil, porque le han pedido sociedades que no están activas, entonces obviamente no tiene acceso,” acotó Saied.