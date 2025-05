Ministro de Gobierno realiza critica negativa de Sal de las Redes

El ministro de Gobierno, Juan Carlos Orillac, se pronunció este domingo sobre la negativa del movimiento ciudadano Sal de las Redes a participar en la mesa de diálogo propuesta por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Orillac lamentó la decisión del colectivo, calificándola como una oportunidad perdida para construir una democracia basada en el entendimiento mutuo.

”La democracia se construye con diálogo, no con imposiciones”, expresó el ministro. “El presidente José Raul Mulino invitó en forma pública al grupo Sal de las Redes porque es el mandatario de todos los panameños, sin agenda, con transparencia y de cara al pueblo”, añadió.

El ministro criticó lo que consideró una postura intransigente del grupo juvenil, señalando que esperaba una actitud diferente de parte de los sectores que han promovido la renovación política. “Hubiera esperado que los jóvenes no siguieran las prácticas de la vieja política, que tanto daño hizo a este país”, escribió.

Por su parte, el colectivo ciudadano manifestó en su protesta de hoy estar en desacuerdo en la manera que se ha tratado al pueblo panameño, señalando que no se aceptará un trato como si los ciudadanos no importaran.

También dieron su versión sobre la citación realizada por Mulino, señalándola como una “sucia estrategia política” por parte del mandatario y su gobierno.

“No nos hemos reunido con el presidente Mulino. Señores, no se dejen convencer por esa sucia estrategia para dividirnos, no va a suceder. Sal de las Redes no se va a reunir con Mulino”, dijeron.

Sal de las Redes ha ganado visibilidad en los últimos años por sus manifestaciones pacíficas y por impulsar un discurso de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.

El grupo ha sido crítico de varias políticas del gobierno y, tras la invitación al diálogo, comunicó públicamente su rechazo, argumentando falta de confianza en el gobierno y pidiendo condiciones claras para cualquier eventual participación.