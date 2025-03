Mulino, decidido a revisar tema minero y tacha de ‘5 gatos’ a quienes protestan

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que a partir de este lunes se reunirá con su equipo para revisar el futuro del proyecto minero en la región de Donoso. Dijo que espera “en gracia y buena” que Minera Panamá retire los arbitrajes en contra el Estado panameño.

“Hasta que no seamos notificados no habrá conversaciones formales”, dijo el mandatario, quien reiteró que mantiene la orden de poner a funcionar la planta de energía térmica dentro de la mina y exportar el material extraído en el yacimiento de cobre hasta el cese de operaciones en noviembre de 2023.

“El lunes comienzo a tener definitivamente la primera reunión de nuestro equipo, ya para ir abordando más concretamente algunas ideas que hemos venido esbozando en el tiempo con relación al tema mina [...] definitivamente tendrá que haber una conversación con First Quantum”, comentó Mulino en su conferencia de prensa semanal de los jueves.

Detalló que tras una reunión con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) pidió que “preparen los protocolos rápido” para echar a andar la planta térmica utilizada por la empresa en la operación del yacimiento en Donoso, que de acuerdo con las autoridades produce un aproximado de 300 megavatios y que supuestamente ingresarían a la red nacional de energía.

“El tema minero para mí es demasiado importante en esta coyuntura económica del país, sobre todo en la generación de empleo”, sostuvo Mulino al informar que mantendrá una reunión con la Cámara Minera de Panamá para hablar sobre los proveedores que sirven al proyecto.

Mulino insistió en que la posible reapertura de la mina “no es un capricho” y que para evitar los arbitrajes buscará tener una negociación “inteligente” con la subsidiaria de First Quantum.

“De llegar a ser una opinión favorable, ¿con qué criterio puedo decirle al país no va haber mina? ¿Por qué cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?”, dijo el mandatario en relación a las organizaciones ambientales, sindicales y populares que denuncian graves afectaciones ambientales y sociales por parte de Minera Panamá.