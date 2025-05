“El presidente de Bolivia es mi buen amigo Luis Arce, no Evo Morales. La opinión del expresidente se respeta, pero no es vinculante para Panamá”, respondió Mulino.

“El asilo no ha sido calificado aún. En Bolivia funciona la Comisión Nacional del Refugiado. Tiene un tiempo perentorio para decidir si hay o no asilo. Si hay asilo, habrá una decisión que tomar con la Cancillería panameña. Pero no puedo adelantarme a una decisión que no ha pasado”, apuntó sobre la posibilidad de un salvoconducto y la respuesta que tomaría el gobierno de Panamá.

El Ministerio Público informó que se mantienen ordenes de aprehensión contra dos panameños por un caso relacionado al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) ocurrido en Isla Bastimentos cuya investigación se remonta al 2022. Se conoció que estas órdenes serían para la aprehensión de Saúl Méndez y Genaro López.

El mandatario también fue cuestionado sobre si se está investigando con el mismo rigor a funcionarios de administraciones pasadas. “Yo no investigo a nadie, ni mando a arrestar a nadie”, contestó Mulino, recordando que ha presentado más de 300 denuncias por hechos ocurridos en administraciones anteriores pero que le toca al sistema de justicia hacer su trabajo. Sobre las investigaciones del Suntracs, resaltó que las acciones legales vienen de muchos años atrás.

Huelga de bananeros

El presidente envió un ultimátum al sindicato bananero Sitraibana que mantiene protestas y cierres de calle en la provincia de Bocas del Toro, cuestionando la reticencia del secretario general del sindicato Francisco Smith en firmar un acuerdo con el gobierno que contemplaría la presentación de un proyecto de ley para que se mantengan los beneficios de la ley 45 para los trabajadores.

“Le he indicado a la ministra de Trabajo que tiene hasta la 1.30 de la tarde. Si el señor Smith no firma el acuerdo, pues no va a haber ley, no se presentará ninguna ley sobre el tema bananero en las sesiones extraordinarias”, manifestó el presidente.

Advirtió que la huelga ha sido declarada como ilegal, que ya se ha notificado el abandono del puesto de trabajo de más de 4 mil trabajadores y que el siguiente paso que tomaría la empresa bananera serían despidos. “La compañia va a botar gente, que después no se quejen”, sentenció.