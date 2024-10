A un año de la crisis minera, panameños mantienen rechazo y dudas

A pesar del clamor popular antiminero que dominó las principales avenidas del país entre octubre y noviembre del año pasado, la encuesta Vea Panamá reveló que existe un sector de la población del 24.9% de los encuestados con una opinión neutral sobre la actividad minera, mientras que un 10,8% tiene una opinión favorable y el 1,8% no sabe o no respondió.

¿Abrir para cerrar?

‘’De alguna manera, el segundo lugar de Ricardo Lombana [en la elección presidencial] y el gran éxito de la coalición Vamos en la Asamblea Legislativa, que quedó como la primera bancada, sí son consecuencias o repercusiones, digamos, no solamente de este estallido; pero ese estallido es parte de un estado de hartazgo de la sociedad panameña con los temas de ambiente, pero cruzados con corrupción, conflicto de intereses, entre otros’’, explicó Nevache.

Por otro lado, la encuesta revela que 26,3% sí estaría de acuerdo con la medida de “abrir para cerrar” y 7,4% no sabe o no respondió la pregunta realizada.

No obstante, las opiniones sobre la actividad minera aún dividen a distintas agrupaciones sociales e incluso han tenido repercusiones políticas, que se evidenciaron en la conformación de la Asamblea Nacional tras la Elección General de 2024. Así lo explica Abdiel Rodríguez, cuando analiza sobre la participación de distintos sectores de la sociedad en las manifestaciones de 2023.

Una eventual medida de reapertura para iniciar un cierre ordenado encuentra gran oposición. De acuerdo a los resultados de la encuesta Vea Panamá, un 66.3% de los panameños encuestados no están de acuerdo con una medida de “abrir para cerrar”.

Minería y CSS

Este cierre de año 2024, la Asamblea también discutirá importantes proyectos para la población panameña, como el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025 y la modificación al Sistema de Pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Sobre este último tema, ya hubo una primera manifestación por parte de agrupaciones gremiales de trabajadores, docentes y personal médico el pasado 17 de octubre.

Para el investigador Rodríguez, tanto el tema de la CSS como el de la mina son de gran importancia para los panameños, sobre todo cuando se cruzan con corrupción.

‘’Gran parte de la sociedad está indignada por la corrupción, porque la CSS no brinda adecuadamente las atenciones y también porque hay un sentir de que la mina se cierre definitivamente y que no sea un abrir para cerrar (...). El pueblo no es tonto.’’, explicó.

Por su parte, Nevache considera que las reformas a los sistema de pensiones son muy sensibles para la población en cualquier parte del mundo.

‘’Hay que tomar un poco los ejemplos del resto del mundo cuando se hacen reformas a los sistemas de jubilación. Estoy pensando en el caso de Nicaragua, hace unos años, o el de Francia, en 2019, normalmente son reformas muy sensibles para la población. Incluso en Panamá en 2005 fueron protestas bastante fuertes. Entonces, es un tema muy sensible que moviliza’’, detalló.

La encuesta Vea Panamá revela que tanto la actividad minera como una eventual reforma a la CSS, son temas sensibles para la población panameña. Mientras que la propuesta dialogada sobre el futuro sistema de pensiones de la CSS será presentada el próximo 6 de noviembre, el tema minero volvería a capitalizar la opinión pública cuando se discuta en 2025.