El exadministrador del Canal de Panamá y asesor del presidente de la República en temas logísticos, Alberto Alemán Zubieta, conversó con La Estrella de Panamá sobre el potencial de los puertos panameños, Río Indio y la estrategia país para lograr la interconectividad logística.

El ‘Financial Times’ reportó que la naviera china Cosco Shipping tiene interés en participar en el consorcio que busca adquirir CK Hutchison, empresa madre de Panamá Ports. ¿Qué papel tiene Panamá en estas negociaciones que mezclan la economía con la geopolítica?

Esos puertos son nuestros, partamos por allí. Los puertos no son de nadie, los puertos son de Panamá, que están concesionados a compañías. Y ese modelo tiene que cambiar, donde Panamá como dueño te contrata a ti o a la compañía que sea para que me los operes. No me lo haces de buena manera, tengo salidas. Pero aquí, aparentemente, es como si fueran ellos los dueños y hacen lo que les da la gana. Aquí ha habido cambios radicales, para llamarlo de alguna manera, donde lo que originalmente se estructuró, dejó de existir después. Eso hay que corregirlo, no puede continuar.

Cuando dice corregir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Renegociar un contrato ley?

No creo en contratos leyes. Creo que esa es una de las grandes fallas institucionales en nuestro país. Nosotros debemos tener leyes bajo las cuales se rija el que quiera venir a hacer negocio aquí. Pero eso de que porque usted viene a hacer una inversión, no se siente cómodo con nuestras leyes y quiere que su contrato se convierta en una ley de la nación, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que tú tienes que tener instituciones fuertes, rectoras de los puertos panameños. Las inversiones te las hace el sector privado, donde el que está dándote la concesión es el Estado. Ese modelo tiene que, digamos, perfeccionarse. Pero no se perfecciona haciendo leyes especiales para cada uno.

¿Y considera que la AMP es esa institución ahora mismo?

Creo que se está estudiando en cómo reestructurarla. Es una institución sumamente importante en este país. Nosotros somos un jugador a nivel mundial en el tema de logística, en el tema marítimo. Panamá tiene en su momento la primera bandera, no sé si hoy es la primera o segunda, pero una bandera muy importante. Nosotros manejamos una flota muy grande. Eso en sí es una industria a nivel global. Panamá debe seguir liderando en esto.

Uno de los grandes logros de esta administración fue salir de las listas de la Unión Europea. Sin embargo, seguimos en la lista gris del Memorándum de París. ¿Cuál debe ser nuestro siguiente objetivo?

Creo que Panamá debe ser líder. Cuando tú eres el líder, estás poniendo normas. Y en eso es lo que a veces nos atrasamos. Una de las decisiones que ha tomado el gobierno es ser parte de la OECD. Nuestros dos vecinos son parte de la OECD. Eso es un trabajo grande, un trabajo muy delicado, pero hay que hacerlo. Yo creo que eso es una medida importante. Tú no puedes tratar de ser jugador mundial sin jugar con sus reglas. Tú puedes jugar dentro de esas reglas y jugar bien. Y Panamá así lo debe hacer. Yo siempre he pensado que nuestra capacidad a veces no la entendemos a profundidad aquí. Me parece que un gran ejemplo de eso fue la ampliación del Canal de Panamá. Nosotros no es que ampliamos el Canal de Panamá, nosotros hicimos un canal nuevo.

Hubiera sido bueno que allí se tomaran la foto los estadounidenses cuando vinieron...

Donde se la quieran tomar, a mí no me importa. Nosotros vemos las esclusas, que es la parte física que tú ves. Pero cuando tú miras el proyecto en sí, es mucho más grande en todas sus dimensiones que lo que originalmente hizo Estados Unidos. No es poca cosa, y lo hicimos los panameños. Lo financiamos nosotros, lo estructuramos nosotros, lo diseñamos nosotros los panameños. Y el noventa y tanto por ciento de los que lo hicieron físicamente, trabajaron, fueron panameños. Yo por eso digo y lo voy a seguir pensando toda mi vida, nadie es mejor que nadie. Te hacen creer que no eres tan bueno como ellos.

La semana pasada, el presidente manifestó que respeta el título constitucional del Canal, pero que no es otro país, y adelantó la creación de una mesa de trabajo. ¿Cuáles son los planes de este gobierno con el Canal de Panamá?

Cuando se hizo la estructura del Canal, era para alejar al Canal de la política partidista. Mas no de la política de Estado. Panamá es un país, un solo país. Y tiene una superinstitución que se llama la Autoridad del Canal de Panamá, modelo de institución creada por los panameños. Y queremos que siga siendo superexitosa. Lo que pasa es que cuando tienes temas estratégicos, son temas que se tratan de estrategias del Estado panameño, donde el Canal es un jugador. Es una institución que tiene que trabajar como parte de las estructuras del Estado panameño. Y cuando hablo de Estado, es la parte estratégica, no la parte política. Tenemos que regresar el sentido de pertenencia, ese sentido de que esta empresa es la empresa que llevamos los panameños con mucho orgullo. Y que la cuidamos con celo porque sentimos que nos está dando beneficios. Eso es lo que hay que poder transmitir.

Muchas personas están inconformes con los acuerdos firmados por esta administración con Estados Unidos. ¿Considera que se ha preservado la soberanía panameña?

Pienso que perfectamente se mantuvo la soberanía de Panamá. Aquí no se ha alterado en lo absoluto el tratado de neutralidad. Las pretensiones pueden ser muchas, pero creo que Panamá ha sido muy claro en eso.

Los panameños sienten una desconexión entre el Canal y otros grandes proyectos con sus vidas. ¿Cómo comunicar su importancia?

Eso es sumamente importante, difícil, pero es muy importante. Un muchacho me dijo: ‘administrador, yo vengo de una montaña de Tolé. Quiero que usted me diga a mí, esa zanja, ¿qué hace para mi país?’. Ahí nosotros nos replanteamos cómo explicar lo que estábamos haciendo. Estábamos hablando en su momento de barcos, de cemento, de barcos panamax. Eso no le dice nada a nadie. Que nosotros estemos hablando aquí de contenedores y de puertos. Eso, ¿cómo me llega? ¿Qué beneficio me trae esto? Cuando te hablaba de que hemos hecho un canal nuevo, cuando te hablo de que nosotros cambiamos los patrones de comercio del mundo. Eso lo hicimos los panameños. Ahora, tú le dices eso al muchacho de Tolé y él no lo ve. Si él está viendo su misma escuela con sus mismos problemas, con la falta de transporte, en fin, todos los problemas con los que tenemos todos los días, entonces esto no es la varita mágica que resuelve todos los problemas, pero nos ayuda de manera importante a resolverlos. Ya quisieran otros países tener lo que el Canal le brinda al país. No es solamente el aporte directo que el Canal da, es todo lo que a su vez eso genera de otras industrias que porque tienen el Canal se pueden desarrollar. Pero traduce eso. Tradúcelo al día a día de la gente. Tradúcelo en la falta de agua. Tradúcelo en instituciones débiles. Tradúcelo en ejemplos de instituciones que en su momento eran instituciones como el Canal, que las destruimos por politiquería. El caso para mí más visible es el Idaan. Tienes una falta enorme de agua en una institución cuando somos uno de los países que más agua produce por persona. Desde los años 80 no se mueve la tarifa. Tienes unas inversiones de miles de millones de dólares en agua servida, con unas plantas espectaculares, pero aquí nadie paga por agua servida. Si yo no valoro las cosas, entonces nadie las cuida.

¿La respuesta es privatizar, convertir en ministerio, subir la tarifa...?

Yo pienso en términos de servicio. Hay que darle la calidad de distribución, no puede ser que en unas grandes áreas del país o de la ciudad de Panamá, por ejemplo, tú tienes agua 24-7 con buena presión y buena calidad, y luego tienes otro grupo mucho más grande que no tiene agua 24-7, pero paga la misma tarifa. Eso no puede ser. Hay que revisar el modelo y, sobre todo, dónde tenemos que meterle la inyección. A la gente le encanta hacer plantas y plantas y plantas. Si tú produces 600 millones de galones de agua potable todos los días y se pierde la mitad, estás perdiendo 300 millones de una planta, que es del tamaño de la que tienes en Chilibre, básicamente.

Uno de los grandes proyectos en tema de agua es Río Indio. ¿Qué tan importante es desarrollarlo? ¿No sería más viable una alternativa a largo plazo como Bayano?

No creo que Bayano sea una solución a más largo plazo. Vamos a partir por allí, esa premisa no es correcta. Río Indio es un muy buen proyecto porque lo que sucede es que a veces tú ves todos estos movimientos que dicen que están totalmente en contra de todos los embalses. Aquí hay un tema que tiene que ver con ideología. Porque cuando uno va encuentra que había falta de credibilidad. Gente muy abandonada, gente en enorme pobreza. Tienes todas estas situaciones sociales, te viene una institución muy fuerte y muy grande. No explicamos bien, y fue nuestro gran error, no explicar que esto era para proteger estas futuras áreas y que queríamos que ellos se convirtieran en los protectores de esto. Nos tomó mucho tiempo convencer a la gente porque piensan, digamos que naturalmente, ‘yo no te creo si por 100 años tú no me has atendido, ahora tú vas a decir que me vas a atender porque me necesitas’. Pero cuando tú tienes una institución como es la Autoridad de Canal de Panamá y tienes esa credibilidad y que dices ‘lo que yo voy a hacer, lo hago, y voy a trabajar contigo de la mano porque tú y yo nos tenemos que ayudar y estamos comprometidos’. Esto es un trabajo de arriera, no es un trabajo fácil. Y hay mucha oposición de grupos que lo que les interesa, a mi entender, es mantener hegemonía.

Existe un Plan maestro del ‘hub’ logístico de Panamá, ¿en qué consiste la estrategia de la actual administración para este sector?

Hay muchas áreas en que estamos trabajando. La primera es volver a renovar de una manera mucho más precisa la estrategia marítima del país, que la última se hizo en el año 2019. Panamá tiene una oportunidad única en este momento de redefinir el rol que estamos jugando a nivel mundial. La estrategia nuestra no es solamente una estrategia marítima. Panamá juega un papel muy importante en el mundo de la logística, y la logística incluye la parte marítima, la parte aérea, la parte terrestre, la parte de transacciones. Y el factor marítimo es importantísimo, pero creo que lo tienes que amarrar a todo el sistema.

El presidente la semana pasada habló de varios puertos y mencionó cómo algunos sitios se han usado como cotos privados. ¿Qué se está haciendo para romper eso?

Se está trabajando en diferentes frentes porque creo que la oportunidad ahora mismo existe de reordenar nuestro sistema de concesiones portuarias. Hay nuevos proyectos, hay proyectos que están detenidos por diferentes razones que no han permitido que el país pueda adelantar como debió adelantar en nuestra capacidad de ofrecer servicios y espacios. También estamos hablando del desarrollo que se bloqueó con 25 demandas que pusieron al puerto de Corozal. Tenemos el puerto, en el caso de isla Margarita en Colón, que también está bloqueado por muchísimos años, unas peleas allá que existen que también tienen que resolverse.

Por último, ¿tiene usted aspiraciones políticas a futuro?

Tengo una edad ahora mismo que estoy para disfrutar mucho de mis nietos, así que en el tema de aspiraciones políticas no cuente que tengo ninguna. Creo en mi país y si yo tengo algo que ofertar a mi país lo voy a hacer con muchísimo gusto.