Panamá busca nueva estrategia logística mientras continúa negociación por puertos

Política y economía se cruzan en las negociaciones por el futuro de CK Hutchison, empresa madre de Panama Ports. Medios internacionales como Financial Times reportan que Cosco Shipping, conglomerado naviero propiedad del Estado chino, está en conversaciones para unirse al bloque de inversionistas liderado por BlackRock y la naviera MSC, que buscan adquirir las acciones de CK Hutchison. Cosco recibiría acciones en 41 puertos alrededor del mundo, pero no en los puertos panameños de Cristóbal y Balboa, de acuerdo con las fuentes citadas por el Financial Times.

CK Hutchison no nombró a Cosco Shipping directamente, pero sí declaró que planea incluir a un inversionista chino de peso en la transacción de $23.000 millones anunciada desde marzo de este año.

La decisión podría aliviar las objeciones presentadas por la República Popular China sobre la venta, que se anunció luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, denunciara un presunto control chino sobre el Canal de Panamá a través de los dos puertos.

En medio de la medición de fuerzas entre China y Estados Unidos, Panamá podría tener la oportunidad de poner reglas claras y mejorar los términos de concesión en beneficio del país.

“Esos puertos son nuestros, partamos por allí. Los puertos no son de nadie, los puertos son de Panamá, que están concesionados a compañías”, manifestó el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Alberto Alemán Zubieta a La Estrella de Panamá. “Ese modelo tiene que cambiar, donde Panamá como dueño te contrata a ti o a la compañía que sea para que me lo operes. ¿No me lo haces de buena manera?, tengo salidas. Pero aquí aparentemente es como si fueran ellos los dueños y hacen lo que les da la gana. Panamá tiene la oportunidad de corregir lo que a finales de los 90 dimos en concesión para desarrollar una industria que ni conocíamos ni estábamos listos para operar de manera eficiente”, añadió.

El director general de Planificación Nacional en el Instituto de Planificación para el Desarrollo, Rodolfo Sabonge, coincide en que Panamá tiene frente a sí una valiosa oportunidad. “La coyuntura actual nos ofrece la gran oportunidad de enmendar errores del pasado y establecer modelos de concesión que se basen en lograr los mejores intereses del Estado. Nuestro objetivo debe ser maximizar los beneficios económicos que se pueden derivar de nuestra posición geográfica”, afirmó Sabonge.

Sabonge también respondió sobre si Panamá debe excluir a empresas chinas de los puertos panameños para apaciguar a Estados Unidos. “La situación actual con respecto a la presencia de empresas chinas es producto de presiones geopolíticas y Panamá no ha formado parte de las negociaciones con respecto a la transacción entre los compradores y vendedores. Si de dicha negociación ahora hay algún cambio con respecto a la presencia de empresas chinas en las concesiones portuarias, eso no lo sabemos”, aclaró.

Tanto Alemán Zubieta como Sabonge coinciden en que es necesario revisar la forma de estructurar contratos.

“Yo no creo en contratos leyes. Creo que eso es una de las grandes fallas institucionales en nuestro país. Nosotros debemos tener leyes bajo las cuales se rija el que quiera venir a hacer negocio aquí. Pero eso de que porque usted viene a hacer una inversión, no se siente cómodo con nuestras leyes y quiere que su contrato se convierta en una ley de la nación, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tú tienes que tener instituciones fuertes, rectoras de los puertos panameños”, apuntó Alemán Zubieta.

“Las concesiones portuarias han evolucionado y es un buen momento para introducir mejores prácticas internacionales en nuestros contratos”, comentó por su parte Sabonge.