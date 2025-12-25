Alcaldía de Panamá digitalizará registro de planos fotovoltaicos a partir de enero

La Alcaldía de Panamá, a través de su Dirección de Obras y Construcciones (DOYC), anunció un paso importante en su estrategia de modernización administrativa.

A partir del 8 de enero de 2026, todos los trámites relacionados con planos fotovoltaicos deberán realizarse exclusivamente de manera digital.

Esta medida busca agilizar los procesos y reducir la burocracia, eliminando la recepción de documentos físicos para este rubro específico.

Según el comunicado, este cambio forma parte del proceso de modernización y transformación digital de los servicios municipales.

Con la eliminación del papel en estos trámites, la Alcaldía busca ofrecer una respuesta más rápida y eficiente a los contribuyentes que apuestan por energías renovables en la ciudad.

Se recomendó a los ingenieros y arquitectos idóneos a familiarizarse con la plataforma antes de la fecha límite para evitar retrasos en sus proyectos.