Ana Graça: El proceso electoral es la oportunidad para impulsar políticas contra la desigualdad

Panamá se ha presentado en los últimos años como uno de los países que registra mayor crecimiento económico en América Latina, pero al mismo tiempo tiene una profunda inequidad social.

Este fue uno de los temas tratados este viernes en Portada de La Estrella de Panamá con la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Panamá, Ana Patricia Graça. A juicio de la funcionaria del organismo internacional, el próximo torneo electoral puede ser un momento clave para que los aspirantes a cargos de elección popular aborden este desafío.

“Panamá logró reducir la pobreza pero no disminuir la desigualdad de una manera significativa. El tema es cómo hacer para cambiar las brechas de desigualdad de ingresos, étnicas, de género y territorial”, señaló Graça. Este problema se abordará el próximo martes 6 de febrero en un evento conjunto entre la ONU y el Tribunal Electoral, donde están invitados los candidatos presidenciales.

“Proponemos algunas ideas de reflexiones para hacer cambios que son estructurales. Ese es el combate que tiene que unir a la nación, para que Panamá pueda dar ese salto cualitativo que sabemos y acreditamos que puede darlo. Ese es el reto para el próximo gobierno”, detalló.

La diplomática portuguesa considera el proceso electoral del país como “una oportunidad” para consolidar las actuales políticas en materia de lucha contra la desigualdad y potenciar aquellas que aún son insuficientes; en particular aquellas en educación, seguridad alimentaria y las condiciones de empleo en el sector agrícola.

“Son muchas áreas que requiere un esfuerzo conjunto en inversión. Debe haber inversión pública, privada, nacional e internacional; para atacar estas desigualdades”, dijo Graça, quien recordó que la superación de este problema forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por la Asamblea General de la ONU y que Panamá suscribió.

En materia de corrupción, otro tópico transversal en la contienda electora, la funcionaria recordó que el mismo está interconectado con la desigualdad, en la medida que para combatirla se requieren instituciones fuertes, transparentes y sólidas.

Sostuvo que los problemas de corrupción y la falta de transparencia trasciende la dinámica electoral. Frente a ello, remarcó, la importancia de la participación ciudadana con mecanismos de gobernanza claros y vinculados territorialmente.

“La gobernanza abierta es un concepto que Naciones Unidas ha impulsado mucho. Eso requiere asambleas abiertas, la posibilidad de participar de una manera informada y con una retroalimentación; no es solo participar en diálogos que después no cambian las cosas”, acotó.

Graça también mostró su preocupación en torno a la pérdida de apoyo entre la población latinoamericana y en otras partes del mundo, a los valores considerados “democráticos”.

Lo que se ha traducido en los últimos años en la llegada al poder por la urnas de gobierno con corte autoritario.

“Esta mayor fortaleza de teorías más populistas o autoritarias es el fruto de poblaciones que no ven sus derechos ni sus vidas cambiar o buscan soluciones fuera del status quo (...) hoy día no es un tema de derecha o de izquierda, las políticas extremistas ya no tiene esa ideología, se nutren en los sentimientos de inseguridad, pobreza y desigualdad”, sostuvo.

Enfatizó que las ODS proponen apuntar a cambios estructurales para que los ciudadanos puedan generar lazos de pertenencia a sus comunidades y sus países, en momentos que muchos problemas no resueltos se han exacerbado tras la pandemia y la crisis geopolítica en curso.

En este episodio de Portada también hablamos sobre los peligros de la fake news, la crisis migratoria, la necesidad de reformar la ONU y la emergencia climática. Puedes ver la entrevista completa en todas nuestras plataformas digitales.