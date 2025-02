Apede cuestiona cierre de calles organizados por los gremios sindicales

Los enfrentamientos entre algunos integrantes de los gremios sindicales y agentes de la Policía Nacional, ocurridos la mañana de este miércoles 12 de febrero, han generado el rechazo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

“Los cierres de calles son parte de vivir en democracia, sin embargo, tengo entendido que hoy se han dado algunos actos de violencia por parte de algunos manifestantes y eso ya no es admisible”, sentenció Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, en el ámbito del XIII Foro de Energía.

Las protestas de los gremios sindicales ocurren en rechazo al avance de la ley que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), en la Asamblea Nacional. Acto que no es bien visto por parte de algunos sindicatos.

“Cuando tú vez que el resultado [del debate de la ley] no está siendo lo que tú no quieres, protestas. Ese es tu derecho, pero tienes que respetar la decisión que tomen los órganos del Estado, porque para eso hay una Asamblea. Nosotros en Apede hemos mostrado nuestra postura en contra de algunas cosas de esa ley, pero eso no justifica que la expreses violentamente”, acotó De Sanctis.

“No puedes imponer tu visión, porque crees que es la única correcta. Eso no es vivir en democracia”, recalcó.

La empresaria alegó que el proyecto ya lleva seis meses de consenso y que es un documento esencial para la nación.

La líder de Apede solicitó a los manifestantes tener conciencia del “momento histórico “ en el que se encuentra el país.

“[Como país], no tenemos la plata [para las pensiones]. Muchos dicen que se la robaron y eso es razonable, pero la realidad es que no está la plata y está impactando en las finanzas públicas. Esto debe ser un proyecto autosostenible”, recalcó.

De Sanctis se refirió a los casi $1000 millones que el Ejecutivo se comprometió a aportar al fondo de pensiones, todos los años y su posterior aumento a cerca de $1,500 millones, anuales. “A pesar de esto, todavía ellos (gremios sindicales) dicen que están en desacuerdo”, criticó.

“Ellos están protestando basados en una ficción, una realidad que no existe”, finalizó.