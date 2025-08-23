Sinaproc pide a la población estar alerta ante lluvias y suelos saturados

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, pidió la mañana de este sábado 23 de agosto mantenerse atento ante las condiciones del clima.

De acuerdo con Smith, ya se empezaron a registrar algunos deslizamientos en sectores del país debido a las condiciones climatológicas que se han presentado en el país.

“Tenemos que estar pendiente a la saturación de los suelos en nuestra área... debido a que estamos en el terreno y estamos viendo lo que ocurre”, indicó el funcionario.

Smith planteó que los ciudadanos deben observar las condiciones cercana a ellos, como por ejemplo si ven que un cerro contiguo esta drenando no espera y evacúe el área.

“No espere que ninguno de los estamentos de seguridad o instituciones de emergencia lleguen al terreno, sino que usted puede tomar sus propias decisiones frente a eso. Identifique el riesgo y tome la acción”, destacó Smith.

También Smith solicitó a los ciudadanos si van a ir a las playas en el Pacífico y el Caribe panameño establezca medidas y proteja a su familia y amigos.

“Siempre observe la misma playa, conózcala, sepa cómo va a entrar, por dónde va a salir, el tema de las corrientes”, recomendó el funcionario.

Según el Sinaproc, en las primeras horas de la mañana se esperan incursiones nubosas y lluvias aisladas.

Esas condiciones climatológicas son para las costas del sur de Veraguas, la península de Azuero, Coclé y Panamá Oeste.

También se reportan lluvias para el área metropolitana, Panamá este, la provincia de Bocas del Toro y la comarca Emberá Wounaan.