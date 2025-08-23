Sinaproc pide a la población estar alerta ante lluvias y suelos saturados

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil" target="_blank">El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith</a>, pidió la mañana de este sábado 23 de agosto mantenerse atento ante las condiciones del clima. De acuerdo con Smith, ya se empezaron a registrar algunos deslizamientos en sectores del país debido a las condiciones climatológicas que se han presentado en el país.'Tenemos que estar pendiente a la saturación de los suelos en nuestra área... debido a que estamos en el terreno y estamos viendo lo que ocurre', indicó el funcionario.Smith planteó que los ciudadanos deben observar las condiciones cercana a ellos, como por ejemplo si ven que un cerro contiguo esta drenando no espera y evacúe el área.'No espere que ninguno de los estamentos de seguridad o instituciones de emergencia lleguen al terreno, sino que usted puede tomar sus propias decisiones frente a eso. Identifique el riesgo y tome la acción', destacó Smith.También Smith solicitó a los ciudadanos si van a ir a las playas en el Pacífico y el Caribe panameño establezca medidas y proteja a su familia y amigos.'Siempre observe la misma playa, conózcala, sepa cómo va a entrar, por dónde va a salir, el tema de las corrientes', recomendó el funcionario.Según el Sinaproc, en las primeras horas de la mañana se esperan incursiones nubosas y lluvias aisladas. <b>Esas condiciones climatológicas son para las costas del sur de Veraguas, la península de Azuero, Coclé y Panamá Oeste.</b><b>También se reportan lluvias para el área metropolitana, Panamá este, la provincia de Bocas del Toro y la comarca Emberá Wounaan.</b>