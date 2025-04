Asamblea y sociedad civil vuelven a decir ‘no’ a la amnistía

La amnistía sufre otro revés en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó un anteproyecto presentado por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, sobre este tema.

Los votos en contra fueron de Roberto Zúñiga (coalición Vamos), José Pérez Barboni (Movimiento Otro Camino), Marta Sandoya (suplente de Crispiano Adames del Partido Revolucionario Democrático), mientras que los votos a favor fueron de Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas), Luis Charris (suplente de Ariel Vallarino de Realizando Metas) y Francisco Brea (Partido Panameñista). El diputado Manuel Cheng (Vamos) se abstuvo de votar.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló del tema durante su conferencia semanal en la Presidencia. “Esa es una iniciativa de la Asamblea de Diputados, no tengo nada que ver con esa iniciativa de amnistía dentro del órgano Legislativo que es al que por Constitución le correspondería dar una amnistía como dice la Constitución, por delitos políticos, nada más, no por delitos comunes”, manifestó el mandatario.

“Este presidente no está por la corrupción ni por la impunidad. Si se aprueba o llega a tener los votos me tocará analizarla para ver si se da o no la sanción presidencial”, agregó Mulino.

Un grupo compuesto por más de 30 organizaciones ciudadanas se pronunció a través de un comunicado en contra de los intentos de introducir amnistía e indultos para “otorgar impunidad a actores políticos y empresariales implicados en graves delitos de corrupción y crímenes comunes”. Denuncian que el informe de minoría elaborado por el diputado Camacho tras el rechazo de un proyecto de amnistía es un intento de manipular el concepto de delito político “para reescribir la legalidad a conveniencia de quienes buscan eludir la justicia, desnaturalizando principios constitucionales, desafiando la jurisprudencia nacional y violando tratados internacionales”. Consideran que de tener éxito estos proyectos de ley, desmantelarían avances logrados en casos emblemáticos como Odebrecht, Blue Apple y New Business, creando un precedente para excusar delitos comunes bajo el disfraz de motivaciones políticas.

“No hay cabida para plantearse que el robo a los fondos públicos pueda tener un amparo en un concepto nuevo de amnistía que está queriendo meter en nuestra legislación el señor Camacho”, manifestó Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. “Los únicos que tienen la capacidad para enjaular al poder es la ciudadanía, sobre todo cuando tenemos evidencia. En ninguna parte podemos justificar estos proyectos que cambian el sentido doctrinal tanto de la amnistía como de los delitos comunes”, apuntó.

“Los proyectos de leyes que pretenden otorgar amnistía a quienes hayan cometido delitos comunes, incluyendo actos de corrupción bajo el pretexto de que fueron motivados por razones políticas, son una grave amenaza para la institucionalidad. Un sistema de justicia en que un pueblo pueda creer es imperativo para nuestro desarrollo. Este tipo de legislación tendría un efecto inmediato en la percepción internacional”, advirtió Jeannette Bravo, del Movimiento Panamá Joven.

El tiempo se agota para Camacho y quienes desean la aprobación de la amnistía. El período de sesiones de la Asamblea Nacional culmina el próximo 30 de abril. Si no se logra un voto favorable de dos terceras partes del pleno legislativo al informe de minoría antes de esa fecha, será el fin de la iniciativa legislativa y tendría que ser reelaborada y pasar por todo el proceso legislativo desde el inicio durante el próximo período de sesiones de la Asamblea.