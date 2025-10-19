B.A.P. Unión, la embajada itinerante del Perú que pasó por Amador

La mañana nublada del miércoles 15 de octubre no hizo mella en los asistentes a la ceremonia con la que varias autoridades como el comisionado del Estado Mayor Naval José Rodríguez, el embajador de Perú en Panamá Mario López Chávarri y la diputada Walkiria Chandler recibieron al buque escuela a vela B.A.P. Unión en la Terminal de Cruceros de Amador.En un acto en el que predominaron los discursos de bienvenida y los actos folclóricos, se dio un recibimiento protocolario a los 155 miembros de la tripulación y 71 cadetes de la Escuela Naval de Perú que iban a bordo. Los cadetes formaron parte de una travesía que, durante el 2025, abarcó diez puertos de ocho países de América y Europa, siendo Panamá su última escala. A lo largo del recorrido, han visitado puertos como el de Mayport en Jacksonville, Florida (Estados Unidos), Bremerhaven (Alemania), Aberdeen (Reino Unido), La Coruña (España) y Cartagena (Colombia) así como el canal interoceánico en su paso por territorio panameño. Después de su estancia en el país, los integrantes de la embarcación marcarán rumbo al puerto de Callao, en Perú, donde había empezado el viaje por mar en el mes de mayo.El capitán de navío del B.A.P. Unión Juan Roncagliolo Gómez resaltó que esta era la séptima vez en la que el barco transitaba por suelo panameño. Según Roncagliolo, el buque escuela es un instrumento de la política exterior del Estado peruano. 'Este es un buque concebido y construido en los astilleros del Callao pero lo importante era cumplir con las funciones de la Marina de Guerra de Perú y del Estado peruano', dijo el capitán, subrayando su misión principal.Por su parte, Rodríguez consideró que la visita del buque de la Marina de Guerra de Perú reafirma los lazos históricos entre ambos países y promueve aún más la cooperación entre Panamá y Perú. 'Nos llena de orgullo reconocer estos vínculos. Queremos estrecharles la mano y que se lleven nuestro recuerdo y admiración', afirmó.