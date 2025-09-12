Buhoneros se quedan en estaciones del Metro, hay acuerdo con el Municipio de Panamá

Entre representantes de los buhoneros y el Municipio de Panamá se realizó un diálogo para establecer una mesa de diálogo. Producto de esta iniciativa se decidió la suspensión de las acciones de desalojo de la 24 de diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y 3 de noviembre.<i>'La iniciativa establece una mesa de diálogo para trabajar en las alternativas que adelanta el Municipio para darle una solución permanente. Es importante destacar que la ley del Metro establece que el área de acceso debe estar libre al tránsito de los usuarios de este sistema de transporte',</i> destacó Lorena Lay, secretaria general de la Alcaldía de Panamá tras la reunión en la que los buhoneros también se comprometieron a respetar los compromisos.