  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Buhoneros se quedan en estaciones del Metro, hay acuerdo con el Municipio de Panamá

A inicio del mes de septiembre, los buhoneros ubicados en los predios de la Estación del Metro en la 5 de Mayo fueron desalojados.
A inicio del mes de septiembre, los buhoneros ubicados en los predios de la Estación del Metro en la 5 de Mayo fueron desalojados. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 12/09/2025 11:45
Tras varias solicitudes por parte de los buhoneros ante las órdenes de desalojo del Municipio de Panamá, se logró un acuerdo.

La Alcaldía de Panamá decidió suspender las medidas de desalojo de los buhoneros ubicados en los predios de las estaciones del Metro de Panamá y se ha establecido una mesa de diálogo.

Durante los últimos meses, el Municipio capitalino ejecutó el desalojo de los comerciantes instalados fuera de varias estaciones del Metro, los últimos fueron los ubicados en la estación de la 24 de diciembre.

Entre representantes de los buhoneros y el Municipio de Panamá se realizó un diálogo para establecer una mesa de diálogo. Producto de esta iniciativa se decidió la suspensión de las acciones de desalojo de la 24 de diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y 3 de noviembre.

“La iniciativa establece una mesa de diálogo para trabajar en las alternativas que adelanta el Municipio para darle una solución permanente. Es importante destacar que la ley del Metro establece que el área de acceso debe estar libre al tránsito de los usuarios de este sistema de transporte”, destacó Lorena Lay, secretaria general de la Alcaldía de Panamá tras la reunión en la que los buhoneros también se comprometieron a respetar los compromisos.

VIDEOS
Lo Nuevo