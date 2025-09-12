Buhoneros se quedan en estaciones del Metro, hay acuerdo con el Municipio de Panamá

La Alcaldía de Panamá decidió suspender las medidas de desalojo de los buhoneros ubicados en los predios de las estaciones del Metro de Panamá y se ha establecido una mesa de diálogo.

Durante los últimos meses, el Municipio capitalino ejecutó el desalojo de los comerciantes instalados fuera de varias estaciones del Metro, los últimos fueron los ubicados en la estación de la 24 de diciembre.