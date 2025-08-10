Cámara de Comercio destaca recuperación económica de Panamá respaldada por la Cepal

Las más recientes proyecciones de la<b> <a href="/tag/-/meta/cepal-comision-economica-para-america-latina-y-el-caribe">Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)</a></b> colocan a <b>Panamá </b>entre <b>las economías con mejores perspectivas de crecimiento en la región</b>, un pronóstico respaldado por múltiples señales positivas que el país ha recibido en las últimas semanas. La percepción es clara: <b>Panamá avanza en la dirección correcta y vuelve a ganarse la confianza del mundo</b>, señala la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b>.Según el gremio, cuando esa confianza internacional se fortalece, se abren puertas: llega inversión extranjera, se generan empleos, se facilita el acceso al crédito y los productos nacionales enfrentan menos barreras en los mercados globales. Un ejemplo concreto es el anuncio, esta misma semana, de <b>la llegada de dos nuevas empresas europeas</b>, evidencia del renovado interés por hacer negocios en el país.La Cciap <b>celebra estos avances y reitera su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo económico</b>. Este impulso —destacan— es fruto de un esfuerzo colectivo entre el sector privado, el Gobierno, los gremios productivos, el sistema financiero y todos los actores que creen en Panamá.Asimismo, subraya que<b> el país cuenta con ventajas competitivas únicas</b>: ubicación estratégica, conectividad logística y digital, seguridad jurídica, talento humano, infraestructura moderna y un sector empresarial comprometido. Por ello, continúa impulsando <b>acciones que fomenten el comercio, la inversión y la generación de oportunidades</b>.Entre estas iniciativas destacan las cinco exposiciones internacionales que se celebrarán del 10 al 12 de marzo de 2026: <b>EXPOCOMER, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá</b>. Estos eventos promoverán sectores clave y funcionarán como plataformas para conectar empresas locales e internacionales, abrir nuevos mercados y generar empleos.Asimismo, del 23 al 25 de octubre de 2026, Panamá será sede del <b>World of Coffee</b>, el evento más importante del mundo del café de especialidad y el primero que se realiza en <b><a href="/tag/-/meta/latinoamerica">América Latina</a></b>. Este anuncio llega acompañado de otro logro: el café panameño alcanzó un récord histórico al venderse a <b>$30.204 por kilo</b> en subasta internacional, reafirmando la excelencia de la producción nacional y el talento de los caficultores.<i>'Hoy Panamá tiene una oportunidad real de consolidar un nuevo ciclo de desarrollo sostenido'</i>, destaca la Cciap, advirtiendo que el reto es transformar la confianza recuperada en resultados concretos que mejoren la vida de todos los ciudadanos.La institución cierra con un mensaje claro: <i>'Nuestro país está listo. Desde la Cámara, seguimos haciendo lo que nos corresponde: facilitar, conectar y construir. Porque cuando Panamá gana, ganamos todos.'</i>