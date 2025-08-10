Cámara de Comercio destaca recuperación económica de Panamá respaldada por la Cepal

Las más recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) colocan a Panamá entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento en la región, un pronóstico respaldado por múltiples señales positivas que el país ha recibido en las últimas semanas.

La percepción es clara: Panamá avanza en la dirección correcta y vuelve a ganarse la confianza del mundo, señala la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Según el gremio, cuando esa confianza internacional se fortalece, se abren puertas: llega inversión extranjera, se generan empleos, se facilita el acceso al crédito y los productos nacionales enfrentan menos barreras en los mercados globales.

Un ejemplo concreto es el anuncio, esta misma semana, de la llegada de dos nuevas empresas europeas, evidencia del renovado interés por hacer negocios en el país.

La Cciap celebra estos avances y reitera su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo económico. Este impulso —destacan— es fruto de un esfuerzo colectivo entre el sector privado, el Gobierno, los gremios productivos, el sistema financiero y todos los actores que creen en Panamá.

Asimismo, subraya que el país cuenta con ventajas competitivas únicas: ubicación estratégica, conectividad logística y digital, seguridad jurídica, talento humano, infraestructura moderna y un sector empresarial comprometido. Por ello, continúa impulsando acciones que fomenten el comercio, la inversión y la generación de oportunidades.

Entre estas iniciativas destacan las cinco exposiciones internacionales que se celebrarán del 10 al 12 de marzo de 2026: EXPOCOMER, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá.

Estos eventos promoverán sectores clave y funcionarán como plataformas para conectar empresas locales e internacionales, abrir nuevos mercados y generar empleos.

Asimismo, del 23 al 25 de octubre de 2026, Panamá será sede del World of Coffee, el evento más importante del mundo del café de especialidad y el primero que se realiza en América Latina. Este anuncio llega acompañado de otro logro: el café panameño alcanzó un récord histórico al venderse a $30.204 por kilo en subasta internacional, reafirmando la excelencia de la producción nacional y el talento de los caficultores.

“Hoy Panamá tiene una oportunidad real de consolidar un nuevo ciclo de desarrollo sostenido”, destaca la Cciap, advirtiendo que el reto es transformar la confianza recuperada en resultados concretos que mejoren la vida de todos los ciudadanos.

La institución cierra con un mensaje claro: “Nuestro país está listo. Desde la Cámara, seguimos haciendo lo que nos corresponde: facilitar, conectar y construir. Porque cuando Panamá gana, ganamos todos.”