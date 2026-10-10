Cancelan ambos partidos entre Panamá y Nueva Zelanda femenino tras el terremoto

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) acordaron cancelar ambos partidos amistosos entre las selecciones mayores femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, programado para este sábado 10 de octubre y martes 13 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La medida fue adoptada de forma conjunta tras evaluar los riesgos generados por el terremoto de 7,5 registrado en el país y sus réplicas.

Las autoridades deportivas explicaron que la decisión prioriza la seguridad de las jugadoras, los cuerpos técnicos, los aficionados y el personal organizador.

Respecto a la boletería, la FPF confirmó que los fanáticos que adquirieron sus entradas para este compromiso podrán solicitar la devolución correspondiente. Añadió que en los próximos días comunicará el procedimiento y los pasos a seguir para realizar la solicitud”.

Asimismo, Pandeportes y la institución regidora del balompié nacional expresaron su solidaridad con las personas afectadas por la actividad telúrica y enviaron sus deseos de una pronta recuperación.