Cancelan ambos partidos entre Panamá y Nueva Zelanda femenino tras el terremoto

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) acordaron cancelar ambos partidos amistosos entre las selecciones mayores femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, programado para este sábado 10 de octubre y martes 13 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
La medida fue adoptada de forma conjunta tras evaluar los riesgos generados por el terremoto de 7,5 registrado en el país y sus réplicas.
Las autoridades deportivas explicaron que la decisión prioriza la seguridad de las jugadoras, los cuerpos técnicos, los aficionados y el personal organizador.
Respecto a la boletería, la FPF confirmó que los fanáticos que adquirieron sus entradas para este compromiso podrán solicitar la devolución correspondiente. Añadió que en los próximos días comunicará el procedimiento y los pasos a seguir para realizar la solicitud”.
Asimismo, Pandeportes y la institución regidora del balompié nacional expresaron su solidaridad con las personas afectadas por la actividad telúrica y enviaron sus deseos de una pronta recuperación.
En horas de la tarde de este 10 de octubre, la FPF confirmó mediante las redes sociales que el segundo encuentro ante las neozelandesas también quedaba cancelado tras el sismo.
El conjunto femenino neozelandés tomó la decisión de adelantar su regreso a su país tras los acontecimientos que se está viviendo en el país, por lo que quedaba oficialmente cancelado el segundo amistoso contra la selección panameña.
Los organismos deportivos reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a las instrucciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y las autoridades de seguridad.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...