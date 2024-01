Carrizo propone un cambio constitucional ante la Comisión de Estado por la Justicia

El candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo propuso cambios a la Constitución, pero a través del método de las dos Asambleas distintas, previsto actualmente en la carta magna, de ganar la Presidencia de la República en las elecciones generales del 5 de mayo próximo.

Carrizo dio a conocer su propuesta tras un encuentro con miembros de la Comisión de Estado por la Justicia, ante quienes explicó algunos de sus planes en materia de justicia, en caso de ser electo como presidente.

El también vicepresidente de la República, expresó que una de las propuestas que ha hecho ha sido encontrar la vía menos traumática para modificar la Constitución de la República y esta forma dijo, sería en dos Asambleas en diferentes quinquenios.

Los cambios expresó, serían “exclusivamente en los tres títulos concernientes al Órgano Legislativo, al Órgano Judicial y al Órgano Ejecutivo, para evitar lo que hemos visto en elecciones anteriores, un presidencialismo que mete sus manos en la Asamblea, mete sus manos en el Órgano Judicial”, aseguró.

Manifestó que lo que vemos actualmente es una distorsión que ha generado inseguridad y la inseguridad, asegura, “lo que genera es falta de inversión, falta de seguridad jurídica que nos permita atraer oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a todo un sector productivo en el país para seguir echando hacia adelante”.

Carrizo también se comprometió con los miembros del Pacto de Estado por la Justicia en utilizar el mismo método empleado por el presidente Laurentino Cortizo para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e incluso blindar este mecanismo en una reforma a la Constitución, para que el comportamiento de todos los presidentes que vengan sea el mismo que ha tenido este presidente, “que Dios primero voy a tener yo, que sí respetamos la Constitución”.

“Lo mejor para garantizar eso es blindar con una reforma constitucional de una manera no traumática que le permita darle condiciones para seguir atrayendo inversiones a nuestro país”, enfatizó.

Para esta reforma constitucional dijo, se convocaría el 6 de mayo a una mesa que en 30 días debe definir cuáles son las modificaciones que se deben hacer en esos tres títulos. “Yo voy a estar muy enfocado en la independencia financiera del Órgano Judicial, en la escogencia de los magistrados por ejemplo y en las funciones de la Asamblea Nacional y en evitar ese presidencialismo del que he hablado”, recalcó.

“Si el tiempo no nos da en esos 30 días en estos tres temas [..] entonces el siguiente método que yo propongo es el de dos legislaturas en un quinquenio, en periodos diferentes y en un año distinto y con un referéndum”, indicó.

Al ser consultado sobre qué cosas cambiaría de una Asamblea Nacional tan cuestionada, Carrizo señaló que estaría primero sentado en la mesa en los 30 días. “Igual como hicimos en la Ley de medicamentos estarán los que formarán parte de esa discusión y lo que se genere en esa discusión será lo que se pudiese aprobar”, aseguró.

Referente al tema de la creación de nuevos corregimientos sostuvo que si está de acuerdo o no, eso dependería del lugar, de la proporcionalidad y de muchos factores. Y con relación a los supuestos malos manejos de los recursos de la descentralización indicó que este es un proceso de fortalecimiento donde el modelo de gestión debe rendir sus frutos con rendición de cuentas y con transparencia

“Lo que no se puede aquí es exigirle a un representante de corregimiento que se le transfiere un fondo destinado para hacer un estadio, una vereda, una carretera, que lo ejecute de manera inmediata porque eso toma su tiempo y la rendición de cuentas a través de las instancias fiscalizadoras tienen que darse, la transparencia... tiene que darse y la rendición de cuentas tiene que darse. Yo estoy seguro que esa rendición de cuentas cada uno de los municipios y cada uno de los representante va a tener la capacidad o no de darla”, señaló.

Con respecto al inicio de la campaña electoral a partir de este sábado 3 de febrero y la posibilidad de que sea rechazado en la calles, Carrizo manifestó que está optimista y que tiene temor de Dios.

“Ante los ojos de Dios no hay nada oculto en la tierra, amo a mi país, no he estado fuera de las calles he estado en las calles inclusive en los peores momentos visitando a nuestra gente y visitando a la gente más humilde. Respeto el derecho de los ciudadanos, soy tolerante frente a los criterios de todos, me corresponde serlo, no solamente como candidato sino también como vicepresidente y he aprendido mucho en este quinquenio a tolerar, y la única manera en la que me he podido mantener en pie a pesar de tantas mentiras, a pesar de tantas críticas, a pesar de tantas calumnias a mi y a mi familia, es la fe que tengo en Dios y la sustentación de mi esposa y mis tres maravillosos hijos”, concluyó.

Carrizo fue el primero de los candidatos presidenciales en comparecer ante la Comisión de Estado por la Justicia, tras atender una invitación hecha por esta instancia en donde todos los aspirantes presidenciales podrán exponer sus planes y proyectos en materia de justicia.

En tal sentido, el abogado Carlos Lee, de la Comisión de Justicia y Paz y miembro de la Comisión de Estado por la Justicia expresó que el Pacto de Estado por la Justicia de Estado por la Justicia desde su fundación cada vez que hay elecciones hace un acercamiento con los aspirantes a la Presidencia porque el Pacto fue una decisión política tomada por el Ejecutivo en el 2005 y “nos interesa conocer cuáles son los planteamientos que tienen los candidatos con relación al mejoramiento de la justicia”.

Sostuvo que en su intervención el candidato Carrizo inicialmente les manifestó su interés, si logra ser presidente, en trabajar en modificaciones a algunos temas de la Constitución.

Explicó que después Carrizo habló directamente sobre algunos temas de la justicia y sus falencias, y cómo él mira el tema de la existencia de una Comisión del Pacto de Estado por la Justicia.

“Nos interesa saber de los candidatos que aspiran a la Presidencia si hay conciencia de la importancia de una Comisión de Estado por la Justicia que le dé seguimiento al tema de la justicia en Panamá”, agregó

Para este miércoles 31 de enero se espera la participación ante la Comisión de Estado por la Justicia, del candidato presidencial del partido Popular (PP), Martín Torrijos.

Lee dio a conocer además que de los ocho aspirantes presidenciales aún faltan por confirmar su asistencia, la candidata por la libre postulación Zulay Rodríguez y el candidato del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli.

Recordó que en la administración Martinelli la Comisión de Estado por la Justicia solo se reunió en una sola ocasión, ya que el ex mandatario sostuvo Lee, no le dio valor o no consideró la importancia a esta comisión durante su periodo.

“Nos reunimos nada más la primera vez para decirnos eso, que esta no era la forma como él concebía el trabajo con el tema de la justicia, y el Pacto en ese periodo no se reunió”, afirmó.