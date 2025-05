La huelga nacional decretado por gremios docentes afecta a miles de estudiantes alrededor del país. La Estrella de Panamá conversó con el dirigente magisterial Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) sobre la justificación de la huelga, los planes a futuro y cómo se compensará el tiempo perdido a los estudiantes.

¿Por qué han declarado paro nacional?

Hemos convocado y estamos reaccionando a una medida que ha adoptado el gobierno de imponer una ley 462 que afecta significativamente las pensiones no solamente de los docentes, sino de todo el pueblo panameño. Y los docentes, siendo el resorte moral de la patria, hemos salido en defensa de ese pueblo que se va a ver perjudicado con este nuevo cálculo de las pensiones que se están haciendo. Las futuras generaciones que estamos atendiendo en este momento y que son nuestros estudiantes van a ser los más afectados porque muchos de ellos van a entrar al mercado laboral en los próximos años y van a entrar cobijándose con esta ley que es nefasta y que realmente es una pensión de hambre y miseria. Estamos defendiéndolos a ellos y estamos defendiendo a esas futuras generaciones que pronto van a entrar al mercado laboral.

¿Cuáles son los puntos tan nefastos de la ley?

Con la antigua ley uno se pensionaba con el 60% que equivale a 240 cuotas y por cada año adicional te daban 1.25. Así que tú podías pensionarte con el 65, podías llegar hasta el 72%. Pero, de acuerdo al cálculo de las pensiones que existe en el artículo 164 de la ley y donde pone el factor de pensionamiento, para poder yo llegar posiblemente al 60% tendría que trabajar 40 años de manera ininterrumpida. Entonces el factor de pensionamiento que depende de la edad en la cual yo me retire me condena prácticamente a pensionarme de acuerdo al cálculo que ahora toma en cuenta todo el historial. Antes me tomaban los mejores 10 años que para los docentes son los 10 últimos años. Ahora el cálculo de las pensiones va a ser sobre todo el historial salarial.

¿Qué alternativa propone?

Teníamos propuestas como, por ejemplo, que a los extranjeros que entran al Aeropuerto Internacional de Tocumen, que son alrededor de casi 18 millones de personas, se les cobrara una cuota de 10 balboas para que inclusive con fondos de afuera se pudiera ir directamente al programa de Invalidez, Vejez y Muerte. El tema de los corredores que se compraron con fondos de la Caja de Seguro Social podían revertir también a la Caja de Seguro Social para que fortalezca el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Teníamos propuestas, pero lo que hicieron fue tratar de legitimar un diálogo que se dio en la Presidencia donde no tomaron en cuenta ni siquiera un párrafo de las propuestas nuestras.

Además de la Ley de la CSS, ¿por qué más están protestando?

El presidente de la República ha tenido el coraje de incluir una serie de medidas totalmente antipopulares. Los docentes pusimos dos muertos en el tema de la mina y el esposo de una profesora. Tres muertos pusimos los docentes. El pueblo habló en las calles y ahora se pretende desconocer la voluntad popular ahora, cuando el presidente dice que esto ni siquiera va a pasar a la Asamblea, sino que va a ser un contrato directo del Órgano Ejecutivo que ni siquiera va a ser discutido en la Asamblea. Eso es temerario. Sentimos que el presidente es un dictador en estado larvario y que, lamentablemente, esta política del presidente de si se equivoca, nuevamente lo hago y me equivoco y nuevamente lo hago, ese estilo de gobernanza realmente es propia de personas que creen que esto es una dictadura civil. También rechazamos el acuerdo de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno panameño, donde aquí no se ha sido franco con el pueblo panameño, no se ha publicado exactamente lo que se negoció. En ese convenio está la versión de Panamá, pero no está la norteamericana y nosotros necesitamos cotejar ambos documentos para saber que no hay manejo de la información en la propuesta que hizo el gobierno, porque el tema de traducción siempre es complejo. Hemos escuchado y hemos incorporado también el tema de Río Indio porque hemos hablado con las organizaciones campesinas que están en el área, donde se pretende desalojar a poblaciones enteras para embalsar el Río Indio. El Canal tiene que estar al servicio del pueblo panameño, no el pueblo panameño estar al servicio del Canal de Panamá. Es importante que se respete los territorios de esas comunidades campesinas que tienen años de estar viviendo ahí y ahora de la noche a la mañana el gobierno pretende desalojarlos sin ningún tipo de reparación.

Muchos panameños no quieren un paro a nivel nacional y están preocupados por los estudiantes. ¿Por qué es necesario suspender las clases?

Porque la huelga es un mecanismo de presión ante el gobierno. O sea, la huelga es irrenunciable para los trabajadores porque es el instrumento legítimo que tenemos y que está en la Constitución política, en el artículo 69, que es un principio universal de defender.

¿Cuál ha sido el impacto de la huelga?

Creemos que tenemos alrededor del 65% de paralización de los centros escolares. Esperemos que este lunes lleguemos por lo menos al 90% de paralización de las escuelas, y en la semana tengamos posiblemente el 98% o hasta el 100%.

Los estudiantes están preocupados por su futuro. ¿Cuál es la estrategia para recuperar el tiempo perdido?

Cada vez que hemos estado en una huelga siempre hemos recuperado los contenidos, dosificando y utilizando estrategias didácticas para tratar de recuperar los contenidos programáticos en los colegios. A veces también hemos inclusive sacrificado un poco el tema de la semana de receso de los estudiantes para tratar de cubrir y abarcar un poco los contenidos. Los docentes siempre hemos cumplido con esa parte.

¿Cómo ha sido la relación con el Ministerio de Educación?

La ministra de Educación Lucy Molinar se ha caracterizado siempre por ser perseguidora de los docentes. Su estilo de altanería, de autoritarismo es lo que siempre la ha caracterizado. Ella trata de intimidar, ha mandado a supervisores, a directores, a los centros escolares para intimidar a los compañeros que quieren salir a apoyarnos, pero como tienen miedo porque le mandan a los supervisores que nunca van a la escuela, muy pocas veces van a la escuela, pero ahora están yendo todos los días como un mecanismo de intimidación, tratando de crear miedo y pánico a nuestros compañeros para que no salgan a protestar. Yo tuve un incidente, fui a hablar con unos compañeros, sencillamente estábamos ahí en la entrada y llegó la directora con un escándalo, la supervisora estaba ahí tratando de evitar que conversara con los compañeros que me invitaron. Los compañeros me invitaron y yo fui a conversar y bueno, todo esto terminó en la Casa de Paz, que al final nos mandaron a ser tolerantes los unos a los otros. Ese es el estilo de intimidación que utiliza la ministra de Educación, Lucy Molinar.

La ministra dice que el que no trabaja, no cobra. ¿Qué va a pasar con los salarios?

Esta estrategia de intimidación que implica los descuentos ya la han hecho. Los docentes hemos demostrado que no les tenemos miedo. Obviamente el salario golpea a todos y mucha gente que trabaja en las empresas me dicen, yo quisiera estar con ustedes, pero si yo salgo a protestar me botan. Hay mucho respaldo de la gente que quisiera estar con nosotros. Nosotros nos vamos a mantener firmes, vamos a hacer esta lucha y vamos hasta el final.

¿Ha habido represión por parte de la Fuerza Pública?

Se está reprimiendo con bombas lacrimógenas, gas pimienta. El miércoles en la Iglesia del Carmen fuimos arrollados por los antimotines, nos persiguieron a lo largo de la marcha, nos tiraron bombas lacrimógenas, gas pimienta, cuando nosotros siempre hemos hecho nuestras marchas pacíficas. Nosotros no dañamos ningún bien inmueble de nadie. Nosotros marchamos y terminamos nuestras marchas como siempre lo hemos hecho. Hay una estrategia de provocación por parte de la Policía Nacional para tratar de crear el caos. Sabemos que tenemos un gobierno de dictadura civil. Este gobierno dice que va a poner orden, pero violentando el derecho de todos los panameños que estamos en contra.

¿Cuáles son los principales problemas en el sector educativo?

Son muchísimos. Me duele porque los gremios magisteriales logramos por primera vez en la huelga en el 2022 de tener el 3.9% del Producto Interno Bruto se le subiera al 6%. La ministra tiene más de 1.200 millones de dólares adicionales. Cuando nosotros logramos ese incremento del presupuesto, creíamos que una de las políticas era erradicar las escuelas ranchos y tener escuelas dignas para los estudiantes, para que hubiesen condiciones de aprendizaje óptimos. La ministra ha priorizado es la compra de laptops y la compra de Internet. Inclusive la ministra se ha dado el lujo de trasladarle partidas de Meduca que tanto nos costó conseguir eso. A ella lo que le interesa son los shows que hace regalando carros el día del educador. Ese tipo de cosas.

Evaluaciones revelan severas deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué responsabilidad tienen los docentes?

Yo creo que hay una responsabilidad compartida de todos. Es cierto que los docentes tenemos que innovar metodológicamente. Es cierto que los docentes tenemos que realizar una mejor práctica pedagógica en el aula. Es cierto que los docentes tenemos que estar capacitándonos constantemente. Hemos creado un instituto para capacitar a los docentes y la administración ni siquiera se ha querido reunir con los encargados de ese instituto. No le interesan más que las capacitaciones que realizan ellos que son capacitaciones tediosas, aburridas y repetitivas de siempre. Estamos graduando bachilleres en Ciencia en el Moscote, por ejemplo, y no tenemos laboratorio de Química, de Física y Biología. Hicimos un convenio con el decano de Medicina para que nuestros estudiantes del Moscote vinieran a la Facultad de Medicina a dar Física, a dar Química, a dar Biología, porque queríamos que nuestros estudiantes entren a la Facultad de Medicina. Son cosas que hemos tenido que hacer los docentes.

¿Qué mensaje envía a los padres de familia y estudiantes?

Que esta es una lucha que realmente los va a afectar a ellos, y los que estamos en la calle aguantando sol, aguantando bombas lacrimógenas, soportando gas pimienta, no lo hacemos porque nos gusta. Lo hacemos porque realmente estamos rechazando una ley que va a perjudicar a todos los estudiantes cuando entren al mercado laboral.

Diógenes Sánchez

El profesor Diógenes Sánchez ha dedicado su carrera a la docencia y tiene un largo historial de activismo en movimiento de cambio social.

Fue fundador del grupo Pensamiento y Acción Transformadora (PAT) de la Universidad de Panamá.

Electo como secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá en 2013.

Licenciatura en Filosofía e Historia de la Universidad de Panamá

Maestría en Filosofía Práctica en la Universidad de Panamá

Posgrado en Docencia Superior en la Universidad de Panamá

Doctorado en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.