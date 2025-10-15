Celulares bajo control: iniciativa panameña busca mejorar la atención en clase

El impulso de Sousa encuentra respaldo en los datos más recientes del Informe GEM 2024 de la UNESCO, que analiza las políticas tecnológicas en los sistemas educativos del mundo. El documento revela que 79 países (el 40 % de los sistemas educativos del planeta) ya prohíben o restringen el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, frente a los 60 que lo hacían en 2023.Entre los países que han implementado medidas más estrictas figuran Francia, China y España, mientras que Estados Unidos cuenta con regulaciones en 20 de sus 50 estados, como California, Florida e Indiana. En América Latina, México, Perú y algunos municipios colombianos han aplicado restricciones similares con resultados positivos.El informe subraya que los celulares pueden interrumpir el proceso de aprendizaje incluso cuando no se usan activamente. 'Tener un teléfono cerca, con notificaciones visibles, basta para perder la concentración', advierte el documento. Un estudio citado señala que los estudiantes pueden tardar hasta 20 minutos en retomar la atención tras una distracción.Además de su impacto académico, la UNESCO alertó sobre los riesgos de salud mental y privacidad asociados con el uso intensivo de dispositivos. Según el organismo, solo el 16 % de los países garantiza por ley la protección de los datos estudiantiles, y el 89 % de las herramientas tecnológicas empleadas durante la pandemia recopilaban información de menores sin justificación pedagógica.