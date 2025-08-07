Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 7 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) destacó que este jueves 7 de julio se presentará un cielo parcialmente nublado a despejado a lo largo del país.

No obstante, se darán algunos aguaceros aislados muy puntuales en algunos puntos del país, destacó la meteoróloga, María Cosme.

Cosme enfatizó que los aguaceros con vientos se prevén en la mañana en el sector marítimo, en las regiones central y oriental.

Por ello, existe la posibilidad que esas lluvias se presenten en tierra firme en Darién, comarca Guna Yala, Panamá este, costa abajo de Colón y el sur de Los Santos.

La meteoróloga reiteró que en la mañana de este jueves el resto del país mantendrá condiciones parcialmente nubladas.

En la tarde habrá aguaceros aislados y actividad eléctrica en Chiriquí, costa arriba de Colón, comarca Ngäbe-Buglé, Panamá este y Panamá Oeste.

Mientras que en la noche estará entre despejado y parcialmente nublado en el resto del país, indicó Cosme.