Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 20 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, lunes 20 de octubre de 2025.

En horas de la madrugada, el IMHPA ha emitido un aviso de vigilancia por posible depresión tropical, el cual será válido hasta las 11:59 p.m del 21 de octubre.

Detalla el informe que se mantiene monitoreo constante de una onda tropical cerca de las Antillas Menores. El Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami, también está vigilante de esta onda tropical, que se desplaza sobre el Caribe, ante la posibilidad de su evolución.

Se anticipan fuertes lluvias y ráfagas de viento a medida que avanza esta onda tropical, pero se pronostica que su rápido movimiento limitará su desarrollo en los próximos días. El sistema tiene una probabilidad media (60 %) de desarrollo en el mar Caribe después de que se desacelere, dice el informe del Centro Nacional de Huracanes.

Pronóstico del clima para este lunes 20 de octubre

Se esperan aguaceros dispersos en las zonas marítimas con probabilidad de ingresar a tierra firme desde Colón hasta Bocas del Toro, Darién, Azuero y Sur de Veraguas. En la tarde se prevén aguaceros en Chiriquí, provincias centrales y Veraguas.

Se pronostican aguaceros con actividad eléctrica hasta las 10:00 a.m en Guna Yala, Colón, Veraguas, Ngäbe Buglé, Coclé, Los Santos, Bocas del Toro, Panamá Oeste y Norte, además en el Golfo de Panamá.

Por su parte, Sistema Nacional de Protección Civil, desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), también se mantiene en seguimiento sobre el desarrollo del sistema de depresión tropical.

Recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales canales oficiales y medios de comunicación confiables.

Además, evitar difundir rumores o información no verificada. Confíe solo en los reportes oficiales.