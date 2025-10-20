Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 20 de octubre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, lunes 20 de octubre de 2025.En horas de la madrugada, el IMHPA ha emitido un<b> aviso de vigilancia por posible depresión tropical</b>, el cual será válido hasta las 11:59 p.m del 21 de octubre.Detalla el informe que se mantiene monitoreo constante de una onda tropical cerca de las Antillas Menores. El <b><a href="/tag/-/meta/cnh-centro-nacional-de-huracanes-national-hurricane-center-">Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami</a></b>, también está vigilante de esta onda tropical, que se desplaza sobre el Caribe, ante la posibilidad de su evolución.Se anticipan fuertes lluvias y ráfagas de viento a medida que avanza esta onda tropical, pero se pronostica que su rápido movimiento limitará su desarrollo en los próximos días. El sistema tiene una probabilidad media (60 %) de desarrollo en el mar Caribe después de que se desacelere, dice el informe del Centro Nacional de Huracanes.<b>Pronóstico del clima para este lunes 20 de octubre </b>Se esperan aguaceros dispersos en las zonas marítimas con probabilidad de ingresar a tierra firme desde Colón hasta Bocas del Toro, Darién, Azuero y Sur de Veraguas. En la tarde se prevén aguaceros en Chiriquí, provincias centrales y Veraguas.Se pronostican aguaceros con actividad eléctrica hasta las 10:00 a.m en Guna Yala, Colón, Veraguas, Ngäbe Buglé, Coclé, Los Santos, Bocas del Toro, Panamá Oeste y Norte, además en el Golfo de Panamá.Por su parte, <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil</a></b>, desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), también se mantiene en seguimiento sobre el desarrollo del sistema de depresión tropical.Recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales canales oficiales y medios de comunicación confiables.Además, evitar difundir rumores o información no verificada. Confíe solo en los reportes oficiales.