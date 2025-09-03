Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 3 de septiembre

Panamá se prepara para percibir un incremento de lluvias y aguaceros a nivel nacional, producto de un incremento de nubosidades, así lo confirmó el meteorólogo Rafael Morán, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, esta mañana.

“En el Caribe se espera que las lluvias costeras incursionen a tierra firme. Mientras que, en el Pacífico, habrá cielos nublados y parcialmente nublados”, expresó. A la par de indicar que no se pueden descartar algunos aguaceros hacia el sur de Veraguas, Azuero y Panamá.

En la tarde, se prevé un incremento de nubosidad, generando lluvias y aguaceros con posibles tormentas en varios puntos del país. De manera específica, en las provincias centrales y el occidente del territorio.

Para la noche, se pronostican nuevas lluvias en el área marítima, las cuales incursionarán en el Caribe, Chiriquí y provincias centrales.

La temperatura nacional rondará los 32 °C en ambas vertientes del país y, en la Cordillera Central, hasta los 26 °C. En cuanto a la radiación ultravioleta, se esperan entre altos y muy altos. Las condiciones marítimas son propicias para la navegación.