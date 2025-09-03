Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 3 de septiembre

<b>Panamá </b>se prepara para percibir un incremento de lluvias y aguaceros a nivel nacional, producto de un incremento de nubosidades, así lo confirmó el meteorólogo <b>Rafael Morán,</b> del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, </a></b>esta mañana.'En el Caribe se espera que las lluvias costeras incursionen a tierra firme. Mientras que, en el Pacífico, habrá cielos nublados y parcialmente nublados', expresó. A la par de indicar que no se pueden descartar algunos aguaceros hacia el sur de <b>Veraguas, Azuero y Panamá.</b>En la tarde, se prevé un incremento de nubosidad, generando <b>lluvias y aguaceros</b> con posibles <b>tormentas </b>en varios puntos del país. De manera específica, en las provincias centrales y el occidente del territorio.Para la noche, se pronostican nuevas lluvias en el área marítima, las cuales incursionarán en el <b>Caribe, Chiriquí y provincias centrales.</b>La temperatura nacional rondará los 32 °C en ambas vertientes del país y, en la Cordillera Central, hasta los 26 °C. En cuanto a la radiación ultravioleta, se esperan entre altos y muy altos. Las condiciones marítimas son propicias para la navegación.