Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este sábado 9 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este sábado 9 de agosto.

En el sector centro-oriental del Caribe se mantienen las lluvias, moviéndose hacia Costa Arriba-Centro de Colón y Guna Yala. Para el resto del territorio, se prevé un cielo entre parcialmente nublado y despejado.

Durante la mañana, se anticipan condiciones atmosféricas estables, lo que permitirá un incremento progresivo de la radiación solar y, en consecuencia, del calentamiento diurno.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros dispersos de corta duración, especialmente sobre las provincias centrales y zonas montañosas del interior del país.

Para la noche, no se prevén eventos meteorológicos de relevancia.

Temperatura y radiación UV

Se estiman temperaturas máximas entre los 24 °C y 26 °C en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, en la región central, particularmente en áreas de menor altitud y con mayor exposición solar, los valores podrían incrementarse, alcanzando rangos entre los 27 °C y 31 °C.

Se prevén índices de radiación ultravioleta entre niveles altos a muy altos, oscilando entre 6 y 10 en la escala UV. Se recomienda precaución durante la exposición al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., debido al mayor riesgo de afectaciones en la piel y los ojos.

Condiciones marítimas y vientos

En ambas vertientes, Pacífico y Caribe panameño, prevalecen condiciones marítimas estables. El oleaje se mantiene con alturas bajas y periodos regulares, sin representar riesgos significativos para la navegación costera.

Las velocidades se mantienen débiles, con valores que no superan los 20 km/h.