Béisbol: Panameño José Ramos muestra su poder

El jardinero panameño José Ramos conectó su jonrón 13 de la temporada en Ligas Menores con los Dodgers de Los Ángeles, mostrando su poder.

Ramos la desapareció anoche en el tercer episodio, aportando a la victoria 10-9 de los Oklahoma Comets sobre el Paso Chihuahuas (Padres de San Diego), en la sucursal Triple A, en partido realizado en el Southwest University Park.

El batazo salió por el jardín izquierdo, sobre los 423 pies de distancia, a una velocidad de 109.5 mph, aprovechando un pitcheo en recta de cuatro costuras del zurdo Jackson Wolf.

Fue su tercer cuadrangular desde que fue ascendido al equipo, el pasado 8 de julio. En Doble A, con los Oklahamo Tulsa pegó 10.

Terminó el juego de 4-2, un doble, dos empujadas, una anotada, dos ponches y batea .324.