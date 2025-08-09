Surf: Panameño Agustín Cedeño domina las olas del Tour ALAS

La más reciente actualización del ranking general del Grand Tour 2025 de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS) posiciona al panameño Agustín Cedeño como líder en la categoría Longboard (tabla larga), con un acumulado de 6 mil 920 puntos.

En esta modalidad compiten 25 surfistas provenientes de países como México, Perú, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, España, Chile, entre otros.

De acuerdo con el registro oficial del circuito, Cedeño sumó 2 mil 990 y 4 mil puntos en las dos fechas más recientes, ambas celebradas en territorio panameño, lo que le permitió escalar hasta el primer lugar del ranking.

Para el atleta, este logro representa mucho más que una cifra.

“Ocupar la primera posición es un premio a muchas horas de esfuerzo y entrenamiento. Pero también representa una señal indiscutible del crecimiento que el surf panameño ha tenido en los últimos años, ya que hemos participado en varias competencias con muy buenos resultados”, expresó Cedeño.

Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), también destacó el excelente momento que vive esta disciplina en el país.

“El surf panameño atraviesa una etapa extraordinaria, gracias a la consolidación de proyectos como el recién concluido Circuito Nacional,” afirmó.

“Este circuito es una vitrina fundamental para descubrir nuevos talentos; es la cantera de donde surgen los prospectos que luego representan al país en selecciones nacionales, como ocurrió recientemente en el Campeonato Panamericano en Guatemala,” añadió.

En las fechas del ALAS Tour realizadas en Bocas del Toro y Playa Venao participaron los siguientes surfistas panameños: Jean Carlos González, Víctor Camarena, José Alex López, Kalani García, Luis Carlos López, Diego Sánchez, Abdul Avilez, Jordan Durham, Chamir Tomas, Enrique Valencia, Enilda “Samanta” Alonso, Andrea Vlieg, Isabella Goodwin, Belén Elizondo, Kely Gasparovic, Lucía Rodríguez, Kira Coral Brady, Anaí Porras, Kalany Camarena, Gabriel Cabrera, Bruno Sánchez Jr., Javier Pariente, Layla Brady, Edwin Pérez y Agustín Cedeño.