Interceptan en Tocumen mercancía presuntamente falsificada procedente de Colombia y Perú

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) reportó la mañana de este sábado 9 de agosto que detectó dos casos de presunta violación a las normas de propiedad intelectual en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con ANA, esas infracciones a las leyes nacionales fueron detectadas luego de “labores de control y fiscalización”.

En el primer caso, una pasajera de nacionalidad venezolana, procedente de la ciudad de Bogotá, Colombia, fue interceptada luego de que el escáner de equipaje mostrara una gran cantidad de prendas de vestir.

Durante la inspección física de su maleta, los funcionarios de la ANA hallaron medias y extensiones de cabello que podrían estar vinculadas a marcas registradas.

Por tal motivo, los funcionarios de ANA y las autoridades competentes comenzarán una investigación de este caso.

En la segunda infracción, un ciudadano panameño proveniente de la ciudad de Lima, Perú, fue detectado con una gran cantidad de ropa.

La revisión de su equipaje reveló numerosos suéteres con aparentes indicios de vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Ambos casos fueron remitidos a la Dirección de Propiedad de Aduanas para el trámite correspondiente y la aplicación de las medidas legales que establece la normativa vigente.