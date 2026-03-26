Comisión de Gobierno recibe fuertes objeciones en proceso de selección del Defensor del Pueblo

La <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-gobierno-y-asuntos-constitucionales">Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> recibió una objeción formal contra la postulación de exmagistrada <b>Ángela Russo Mainieri</b> al cargo de <b>Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031</b>, mientras grupos de víctimas del envenenamiento con dietilenglicol<b> manifestaron su rechazo a la posible reelección del actual </b><i><b>ombudsman</b></i><b>, <a href="/tag/-/meta/eduardo-leblanc-gonzalez">Eduardo Le Blanc</a></b>.<b>Objeción por posible conflicto de intereses</b>En el documento dirigido al presidente de la comisión legislativa, el diputado <b><a href="/tag/-/meta/luis-eduardo-camacho">Luis Eduardo Camacho</a></b>, se sostiene que el paso directo de la cúpula del <b><a href="/tag/-/meta/oj-organo-judicial">Órgano Judicial</a></b> a la <b><a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo </a></b>implicaría riesgos de imparcialidad.Según la objeción, <b>la designación de Russo Mainieri podría colocarla en la posición de evaluar quejas relacionadas con la mora judicial, decisiones o actuaciones administrativas que ocurrieron durante su gestión como magistrada de la Sala Civil</b> hasta diciembre de 2025.Además se advierte que esto podría convertirla en 'juez y parte' en investigaciones vinculadas al sistema de justicia y generar inhibiciones constantes en el ejercicio del cargo.El escrito también plantea que la cercanía profesional con magistrados y jueces activos podría debilitar la confianza ciudadana en la Defensoría, al tratarse de una institución llamada a actuar como contrapeso del Estado.La objeción argumenta que la postulación<b> vulneraría el principio de separación de poderes y la autonomía de la Defensoría del Pueblo</b> como entidad de control extrapoder.En la petición, se solicita a la comisión declarar no idónea la candidatura por considerar que representaría un riesgo para la autonomía de la institución.<b>Víctimas del dietilenglicol rechazan posible reelección del actual defensor</b>Paralelamente, organizaciones y grupos de afectados por el envenenamiento con dietilenglicol enviaron otra comunicación a la comisión legislativa para oponerse a la continuidad del actual Defensor del Pueblo.Los firmantes aseguran que, <b>pese a haber presentado denuncias por violaciones a derechos humanos relacionadas con salud, acceso a medicamentos, tratamientos y apoyo económico, la Defensoría se ha limitado a recibir los casos sin lograr soluciones efectivas</b>.Según los afectados, la gestión del <i>ombudsman </i>ha sido <i>'de baja efectividad'</i> y <b>no ha garantizado la atención integral de las víctimas, muchas de las cuales aún esperan reconocimiento oficial</b>.Los grupos también señalan que la institución habría favorecido a un solo grupo de intoxicados en procesos de representación y seguimiento, dejando por fuera a otros afectados que aún buscan reconocimiento como víctimas.<b>Exigen transparencia en la selección</b>Las organizaciones pidieron a la comisión legislativa desestimar la posible reelección de Le Blanc y escoger a una persona con trayectoria sólida en derechos humanos, sensibilidad social y propuestas concretas para atender a sectores vulnerables.En su solicitud, insisten en la necesidad de que el proceso de elección del próximo Defensor del Pueblo sea transparente y garantice la independencia del cargo.