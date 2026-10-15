Comisión de Presupuesto evalúa crédito extraordinario de 39.2 millones para la Caja de Seguro Social

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional evaluó la tarde de este jueves 15 de octubre un crédito extraordinario por 39.2 millones de dólares a favor de la Caja de Seguro Social (CSS).
Este dinero estaría destinado a garantizar el pago de turnos extraordinarios al personal médico y administrativo, cubrir los costos operativos de servicios básicos y sostener la atención en hospitales y policlínicas durante el último tramo de la vigencia fiscal.
Durante la sesión, el diputado de la bancada de Vamos, Luis Duke inició su intervención manifestando su solidaridad con las familias panameñas afectadas por los recientes sismos en el interior del país, haciendo un llamado a redoblar el apoyo estatal y ciudadano para quienes se encuentran sin techo y con temor a las réplicas.
En el ámbito fiscal, el asambleista cuestionó la premura y planificación en la llegada de la solicitud de crédito por casi $39.2 millones enviada en la misma jornada.
Asimismo, Duke hizo énfasis en la urgencia de atender las necesidades de las salas de estimulación, abastecer el cuadro básico de medicamentos —especialmente para pacientes hipertensos y diabéticos— y garantizar la atención con técnicas de mínima intervención que permitan reducir los tiempos de estancia hospitalaria y bajar la tasa de ingresos.
La solicitud la sustentó el director ejecutivo Nacional de Prestaciones en Salud de la CSS, Marcos Young, respaldado por la bancada oficialista a través de la intervención del diputado Luis Eduardo Camacho, quien defendió la asignación de recursos al señalar que el crédito adicional responde a la compensación del personal sanitario que realiza jornadas extraordinarias para reducir las listas de espera y la mora quirúrgica.
Durante el debate, el diputado Camacho fundamentó su postura manifestando: “Fundamentalmente son los servicios de los profesionales y administrativos que están aumentando el tiempo de trabajo para seguir dándole la mayor atención a los asegurados.”
También añadió que su resplado no tiene que ver con ser parte delpartido oficialista: “A la gente no le importa si se lo hacen en las instalaciones o a través de una externalización, a la gente lo que le importa es que le respondan y le solucionen su problema de salud”.
Por su parte, Young confirmó que los 39.2 millones de dólares sostendrán los compromisos salariales por turnos extraordinarios del personal asistencial y administrativo en hospitales y policlínicas hasta finales de diciembre de 2026.
De igual forma, el director explicó que la extensión de los horarios y el funcionamiento continuo de los quirófanos conllevan un mayor consumo de energía eléctrica y un ajuste en la cuota obrero-patronal, destacando además que el programa de hemodiálisis incrementó su cobertura de 1,870 a 2,550 pacientes atendidos en el último corte técnico.
Con la sustentación presentada por la CSS y las intervenciones de las distintas bancadas, la Comisión de Presupuesto continuará el análisis del crédito extraordinario para determinar su aprobación final, en un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud, reducir las listas de espera quirúrgicas y mantener la operatividad de los centros hospitalarios hasta el cierre de la vigencia fiscal 2026.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...