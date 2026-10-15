Comisión de Presupuesto evalúa crédito extraordinario de 39.2 millones para la Caja de Seguro Social

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional evaluó la tarde de este jueves 15 de octubre un crédito extraordinario por 39.2 millones de dólares a favor de la Caja de Seguro Social (CSS).

Este dinero estaría destinado a garantizar el pago de turnos extraordinarios al personal médico y administrativo, cubrir los costos operativos de servicios básicos y sostener la atención en hospitales y policlínicas durante el último tramo de la vigencia fiscal.

Durante la sesión, el diputado de la bancada de Vamos, Luis Duke inició su intervención manifestando su solidaridad con las familias panameñas afectadas por los recientes sismos en el interior del país, haciendo un llamado a redoblar el apoyo estatal y ciudadano para quienes se encuentran sin techo y con temor a las réplicas.

En el ámbito fiscal, el asambleista cuestionó la premura y planificación en la llegada de la solicitud de crédito por casi $39.2 millones enviada en la misma jornada.

Asimismo, Duke hizo énfasis en la urgencia de atender las necesidades de las salas de estimulación, abastecer el cuadro básico de medicamentos —especialmente para pacientes hipertensos y diabéticos— y garantizar la atención con técnicas de mínima intervención que permitan reducir los tiempos de estancia hospitalaria y bajar la tasa de ingresos.