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Comisión de Presupuesto de la Asamblea evaluará crédito de $39.2 millones para el Seguro Social

Los recursos están destinados a cubrir gastos prioritarios y garantizar la continuidad de las operaciones de la institución hasta el cierre del actual periodo fiscal.
Los recursos están destinados a cubrir gastos prioritarios y garantizar la continuidad de las operaciones de la institución hasta el cierre del actual periodo fiscal. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 13/10/2026 20:53
Con la aprobación del Consejo de Gabinete, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 13 de octubre el proyecto de Resolución 126-26, que autoriza un crédito adicional suplementario por $39.2 millones a favor de la Caja de Seguro Social (CSS), para reforzar su presupuesto de funcionamiento durante la vigencia fiscal 2026.

Los recursos están destinados a cubrir gastos prioritarios y garantizar la continuidad de las operaciones de la institución hasta el cierre del actual periodo fiscal.

Según la resolución aprobada, el financiamiento provendrá del saldo en caja y banco, con fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá.El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluó la solicitud y determinó su viabilidad financiera, al considerar que la fuente de financiamiento cuenta con el respaldo correspondiente al cierre de la vigencia fiscal 2026.

La iniciativa también recibió opinión favorable del Consejo Económico Nacional y un informe favorable de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera y conveniencia.

Con la aprobación del Consejo de Gabinete, se autoriza al MEF a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Esta instancia deberá evaluar la solicitud para su aprobación y el registro del detalle codificado de los ingresos y gastos, requisito para ejecutar los recursos.

El crédito adicional suplementario busca incorporar los $39.2 millones al presupuesto de funcionamiento de la CSS, con el propósito de atender compromisos prioritarios durante los últimos meses de 2026.

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