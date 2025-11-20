Conoce cuando se pagará la última partida del décimo tercer mes al Gobierno

La Estrella de Panamá conoció al mediodía de este 20 de noviembre que la Contraloría General de la República ya autorizó el pago de la tercera partida del décimo tercer mes para los servidores públicos.

De acuerdo con la fuente, el Gobierno Nacional pagará el décimo tercer mes a los funcionarios este 11 de diciembre.

La mayor cantidad de este desembolso corresponde al Gobierno central.

El objetivo es que este pago contribuya a dinamizar la economía familiar de los servidores públicos al finalizar este 2025.