Contraloría avala auditoría integral de la mina Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, ha enfatizado la importancia de la transparencia y la necesidad de basar las decisiones en datos sólidos. Durante la discusión del presupuesto de 2025, explicó que el informe de auditoría 'proporcionará información esencial sobre el volumen y estado del cobre' y permitirá al Estado tomar decisiones basadas en datos sólidos sobre las reservas minerales y sus condiciones actuales.Moltó destacó que 'este enfoque es crucial para establecer un marco claro de responsabilidades y la futura gestión del sitio'. El Ministerio de Ambiente, por su parte, notificó que la auditoría será un proceso técnico y exhaustivo que abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. Este mecanismo, dijo, tiene como propósito garantizar la verificación del cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto, bajo criterios de transparencia y estándares internacionales de evaluación.'Todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso de auditoría integral, que permitirá evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento a lo largo del tiempo en cada una de las fases del proyecto', comentó Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAmbiente, en un comunicado lanzado este martes.