Comienza recolección de firmas para revocatoria de Mizrachi

La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro anunció este martes el inicio del proceso de recolección de firmas para la *revocatoria del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, promovida por el ciudadano José Clemente Guardia Bernal.

La iniciativa se tramita conforme a los decretos 49 de 2020 y 8 de 2025, que regulan la revocatoria por iniciativa popular.

El proceso comenzará hoy miércoles y se extenderá por 120 días calendarios, con fecha límite el 4 de febrero de 2026.

Para que la revocatoria sea procedente, los promotores deben reunir el 30% de respaldo del padrón electoral, lo que equivale a 217,322 firmas de los 724,406 electores inscritos en 2024, según se detalló en el Boletín Electoral.

Solo podrán brindar su apoyo los ciudadanos inscritos en el distrito de Panamá y en pleno goce de sus derechos ciudadanos.

La recolección se realizará en las oficinas del Tribunal Electoral, incluyendo la sede principal en el ala Oriental, la Oficina Especial de Panamá Centro en Plaza Cohete, la Regional de Panamá Este en Galería Panamericana y la Regional de Panamá Norte en el Centro Comercial Las Cumbres, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

El aviso fue publicado en el Boletín del Tribunal Electoral el 7 de octubre de 2025, marcando el inicio formal de un proceso que podría tener un impacto decisivo en la administración de la Alcaldía de Panamá durante los próximos meses.