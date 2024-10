Contraloría no refrendará contrato de Fypasa con programa de saneamiento

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid) de la Contraloría, el trámite está en “proceso de fiscalización P4”. El documento entró a Contraloría el 25 de septiembre de 2023 y más de un año después aún no está refrendado.

El actual contralor de la República, Gerardo Solís, no tiene intención de refrendar el contrato de 111.4 millones de dólares entre el Programa de Saneamiento de Panamá y el consorcio Aguas de Puerto Caimito Oeste, compuesto por las empresas mexicanas Fypasa Construcciones, S.A. y Caabsa Constructora, S.A. para la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Caimito. La Estrella Panamá tuvo conocimiento de una reunión entre el actual contralor y el contralor entrante, Anel Flores, en la que Gerardo Solís manifestó que han revisado el contrato y no hay intenciones de refrendarlo.

Proyecto pendiente

El contrato fue adjudicado en 2023, pero la falta de refrendo y el hecho de que el Estado no ha adquirido aún el terreno de 32 hectáreas en Vacamonte para construir el proyecto, han evitado que se inicien los trabajos. Una de las empresas responsables dentro del consorcio, Fypasa Construcciones, enfrenta procesos legales en Colombia por presuntamente recibir pagos por adelantado de un proyecto de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Manizales que tiene menos de 2 % de avance físico, luego de tres años de iniciados los trabajos, según publicó el periódico El Tiempo citando a la Fiscalía colombiana.

Respuesta de las autoridades

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, compartió en una entrevista con La Estrella de Panamá que esta semana se reuniría con su equipo para el análisis técnico y legal del proyecto. A la fecha de cierre de esta publicación, aún no se han compartido más detalles.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó durante su conferencia de prensa semanal que desconoce el caso, por lo que no se ha decidido si el proyecto continuará. “No lo sé, se lo digo con toda honestidad. Voy a preguntar al ministro de qué se trata, voy a consultar y prometo que lo haré saber”, afirmó Mulino.

Empresas con trapos sucios

No es la primera vez que Panamá adjudica contratos importantes a empresas con escándalos en el extranjero. En 2016, Odebrecht admitió el pago de cientos de millones de dólares en coimas alrededor del mundo, pero no fue hasta 2021 que fue inhabilitado para participar en licitaciones públicas en Panamá. Antes de ser inhabilitado, Odebrecht participó en 2021 en la licitación para la construcción del proyecto habitacional Miguel “Mickey” Sierra en San Miguelito, a través de su subsidiaria OEC.

Problema institucional

“La situación es una muestra de cómo funciona nuestro maltrecho Estado de derecho”, lamentó Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. “La norma vigente sobre la materia no se puede aplicar efectivamente sin una debida reglamentación, que no existe. Y eso no es casual”, acotó Vega Abad.

La abogada explicó que bajo las leyes actuales, las empresas que hagan acuerdos de colaboración quedan incapacitadas por tres años, pero si su colaboración fue esencial para descubrir los actores o partícipes del delito, se reduce a cero.

“La norma no aclara si la incapacidad es para las personas naturales y las jurídicas. Además, cada institución debería tener una lista de las personas y empresas que han prestado colaboración efectiva y cuáles están exoneradas de los tres años de incapacidad para contratar, porque su colaboración fue realmente efectiva. Sin esta información oficial del Ministerio Público, es imposible aplicar la norma”, añadió.

Una alternativa sería modificar la Ley de Contrataciones Públicas. El diputado de la bancada Vamos, Augusto Palacios, presentó el 9 de julio de este año un proyecto que modificaría la ley para inhabilitar de forma permanente a las empresas y personas vinculadas en casos de corrupción. También cerraba la puerta a que sus subsidiarias, testaferros o beneficiarios finales pudieran ocupar su lugar.

Dos meses después de su presentación, el proyecto fue rechazado en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional con los votos de Benicio Robinson, Arquesio Arias, Ronald De Gracia, Manuel Cohen y Víctor Castillo. Los diputados Francisco Brea, Jorge Bloise, Patsy Lee y Eduardo Gaitán votaron en contra de rechazar el proyecto de ley.

La presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana considera que la estrategia de inhabilitar permanentemente a todas las empresas no es la solución.

“La fallida propuesta de prohibir la contratación a todas las empresas implicadas en casos de corrupción tendría el efecto contrario al buscado: ninguna empresa colaboraría y sería imposible llevar ante la justicia a nadie”, comentó Vega Abad. “Lo que hay que hacer es llenar los huecos existentes, junto a otros factores como justicia independiente y funcionarios de carrera”.