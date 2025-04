Crisis diplomática y el viaje fallido de Martinelli a Nicaragua

“[Es una] situación compleja y contradictoria, que llama mucho la atención y que pareció, más bien, una trampa, tanto al ciudadano asilado como al Gobierno de Nicaragua [...] nosotros comunicamos a las autoridades panameñas que si ellos no resolvían esta incongruencia, no podíamos, como autoridades de un Estado humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada”, expresó Murillo.

Crisis diplomática

A mediados de marzo, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Panamá rechazaron la candidatura del excanciller nicaragüense Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Una postura que también fue cuestionada por Murillo.

“El Gobierno de Panamá, además, se ha caracterizado, desde que asumió el presidente José Raúl Mulino, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmerecidas declaraciones ofensivas, y además, bloquear, en complicidad con otros países, al derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA”, dijo la copresidenta.

Este no sería el primer choque entre Managua y el gobierno del presidente Mulino. Ya en diciembre pasado este también habría lanzado dardos al gobierno de Daniel Ortega.

“Hay que entender también que no estamos tratando con un país común y corriente, respetuoso del derecho internacional. Este no respeta ni el derecho internacional ni el interno, ni ningún derecho”, sostuvo Mulino. Agregó: “Es un país bastante sui géneris en materia de apelar al derecho. Eso no existe allí. No hay derecho en Nicaragua”, afirmó Mulino en diciembre pasado durante una de sus conferencias semanales.

Más temprano, Luis Camacho González, también abogado de Martinelli, culpó a la jueza Baloísa Marquínez del “caos” que se produjo antes del viaje del exmandatario.

Sostuvo que Marquínez tiene “algo personal” en contra de Martinelli y que ella sabía que no podía expedir esa solicitud de alerta roja de Interpol.

Recordó que las personas beneficiadas con un asilo, según las reglas de Interpol, no califican para la emisión de una alerta roja.

Para este lunes 31 de marzo se esperaba que el exmandatario, condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, saliera de Panamá pasado el medio día.

El líder de RM ingresó a la Embajada de Nicaragua en Panamá el 7 de febrero de 2024.

La Estrella de Panamá conversó con uno de los allegados al expresidente, quien se encuentra dentro de la Embajada de Nicaragua, y afirmó al cierre de esta edición que “por el momento, no hay viaje”.

En tanto que la Cancillería confirmó que se le extendería el plazo del salvoconducto hasta este jueves 3 de abril.

“Tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado, el Gobierno nacional ha decidido extender la vigencia del salvoconducto por un plazo adicional de setenta y dos horas hasta el final del día jueves 3 de abril de 2025”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que recibieron de Managua la solicitud de aclaración sobre la alerta roja.