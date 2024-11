Debate sobre las reformas a la CSS: Blandón y la UP cuestionan las cuentas individuales

El primer debate del proyecto de ley No. 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS) y su sistema de pensiones se inició este 14 de noviembre en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

Los primeros oradores tenían en común una cosa: la crítica al Fondo Único de Capitalización Solidaria, que propone la reforma que ha sido interpretado como ‘de cuentas individuales’.

La Universidad de Panamá (UP) presentó cuatro medidas para fortalecer el programa de pensiones de la CSS sin aumentar la edad de jublicación.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, indicó que las propuestas surgieron de un análisis realizado por economistas y actuarios de la casa de Méndez Pereira y que están basadas en cuatro principios fundamentales: la seguridad social como derecho humano, la preservación del carácter público de la CSS, el rechazo de medidas paramétricas y la oposición al sistema de cuentas individuales.

Por su parte, Juan Jované, catedrático de la UP, explicó que existe una “incompatibilidad” estructural del proyecto de ley No. 163 con la propuesta de la UP, afirmando que la ley contempla la privatización de fondos de la CSS mediante la externalización, subrayando que estos no deben exponerse a inseguridades de las inversiones extranjeras, como se permitiría en la propuesta legislativa.

En tanto, José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, evaluó la experiencia de Chile con las cuentas individuales, explicando que “los únicos a los que beneficiaba el sistema de cuentas individuales era a hombres de áreas urbanas, salario alto y estabilidad en sus cargos (...) Esa no es la realidad de la mayoría de quienes cotizan en nuestro país”.

Asimismo, Blandón fue incisivo en que la mayoría de países desarrollados a descartado el sistema y advirtió que la propuesta del Ejecutivo abre la puerta para que ‘solo una administradora privada pueda administrar todos los recursos’ del fondo de la CSS.