Denuncian 3.692 delitos sexuales entre julio 2024 y enero 2025

Problema de género

Se trata de una problemática de género. Cerca del 90% de las víctimas son mujeres, de acuerdo a datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC). Los casos de violación a mujeres transgénero son tipificados como hombres por su sexo biológico, por lo que no se conoce la cifra de víctimas en este grupo de población. Además, muchas víctimas no presentan denuncias por miedo a ser estigmatizadas o revictimizadas durante el proceso.

Violencia y maltrato

Medios de comunicación

Un factor clave en la conducta de la sociedad es el manejo del tema en los medios de comunicación. Titulares que describen los femicidios como “crímenes de pasión”, usando frases como “la mató por amor”, terminan convirtiéndose en una especie de justificación.

“Los medios de comunicación no ayudan”, apuntó Vásquez. Algunos medios no dicen que fue claramente un femicidio. Van al tema de que son crímenes pasionales y terminan justificando el acto. Educación es también concientización”, resaltó. “La violencia hacia la mujer no se ejerce solamente en la clase trabajadora, porque eso sí es universal hacia las mujeres, solo que los ricos tapan sus negocios. Nos toca hacer la denuncia, hacer la formación y la información desde donde podamos hacerlo para que haya un cambio”, concluyó la activista miembro de Propuesta Socialista de Panamá.