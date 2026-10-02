Denuncias de infiltración policial no llegan al pleno: diputados se retiran y dejan sin quórum a la Asamblea

El calor de la tarde se mezcló este miércoles con el sonido de las consignas y el ondear de las banderas. Organizaciones populares volvieron a las calles bajo un mensaje contundente: “basta de represión” estatal. La protesta, motivada por denuncias sobre infiltración de la Policía Nacional en sus organizaciones, terminó frente a la Asamblea Nacional, donde un encuentro con diputados y una cortesía de sala fallida dejaron a los grupos sin voz para exponer sus reclamos. Desde el Parque Porras de la ciudad capital, los manifestantes que sumaban organizaciones sindicales, estudiantiles, gremios docentes y campesiones de la región de Rio Indio, avanzaron con telas pintadas mientras a la distancaim, más de un centenar de unidades de la Policía y vehículos antidisturbios aguardaban en la plaza 5 de Mayo, punto final de la movilización, frente al Palacio Legislativo.

“Denunciamos los niveles de represión estatal, que se han profundizado bajo este gobierno y que ha retomado prácticas nefastas de la dictadura militar, cuando utilizaban el infame G-2 para espiar a los opositores. Ellos quieren provocar miedo, pero no hay que tenerlo, sino denunciarlos, para que la gente vea sus caras y sus nombres”, advierte Nelva Reyes, dirigente magisterial, en referencia al extinto departamento de inteligencia y contrainteligencia de las desaparecidas Fuerzas de Defensa de Panamá, conocido como “G-2”.

La marcha ocurre semanas después de que las organizaciones denunciaran ante el Ministerio Público (MP) la existencia de una “red de espionaje ilegal”, integrada por más de una veintena de unidades policiales que, haciéndose pasar por activistas y defensores de derechos humanos, habrían obtenido información, instigado actos de violencia e incidido en las dinámicas internas de sindicatos y grupos ambientalistas. Además, denuncian que dichas infiltraciones luego serían utilizadas en procesos judiciales sin respetar el debido proceso. Aunque la Policía reconoció que mantenía agentes dentro de los grupos, niega que estas acciones se hayan producido “fuera del marco de la ley” y, hasta el momento, no ha ofrecido mayores explicaciones.

También exigieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y cuestionaron al Ministerio Público por su “inacción” ante las investigaciones y los pedidos de protección para quienes, según denuncian, fueron espiados. Entre pancartas y consignas, reclamaron además por los hostigamientos a campesinos que rechazan el embalse de Río Indio y por la destitución de médicos del sector público tras criticar la “degradación” de las pensiones derivada de la reforma a la seguridad social, contenida en la Ley 462, que provocó protestas masivas en 2025.

La sesión legislativa ya había comenzado cuando la seguridad de la Asamblea cerró los accesos al parlamento. Afuera, detrás del cerco, una delegación de diputados de distintos partidos e independientes salió al encuentro de los dirigentes. Tras una breve conversación, prometieron llevar su solicitud al pleno. Según una carta del 24 de septiembre, con sello de recibido de la Asamblea y a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá, la cortesía de sala fue solicitada hace una semana atrás con copias de la denuncia detallada para cada diputado. Sin embargo, los parlamentarios presentes dijeron que “no habían” recibido nada.

La propuesta llegó al pleno de la mano del diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático, con el respaldo de miembros de la bancada Vamos. Entonces llegó la votación: 25 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Pero el resultado quedó sin efecto. La salida de varios legisladores tras la llegada de los denunciantes dejó al pleno sin el cuórum reglamentario, por lo que la votación fue considerada “inexistente”.