Eduardo Flores: ‘Más de una reelección es un abuso’

La reelección en el país es un tema que genera cuestionamientos a todos los niveles. Desde los cargos de diputados, para los gobiernos locales y, en los últimos años, dentro de las universidades del país. El caso más polémico es el de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, cuestionada por mantenerse en el cargo en medio de cuestionamientos por manejos opacos. Pero otros centros de estudios superiores, como la Universidad de Panamá (UP), no escapan del debate. Una discusión que ya llegó a la Asamblea Nacional (AN), que discute el anteproyecto de ley 35 que plantea que un rector “no pueda reelegirse para el periodo inmediato”. Para el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, la iniciativa, que fue propuesta por el diputado Ernesto Cedeño, debe discutirse, pero como un asunto que atañe a la autonomía de las universidades, Flores, quien habló con La Estrella de Panamá, fue enfático en señalar que no aspira a reelegirse más en el cargo, a dos años y medio para que termine su mandato. Considera que no se debe “satanizar” la reelección y que más bien debe cuestionarse su abuso. “Más de una reelección es un abuso. A mi criterio, no sé en las otras [universidades]. Es mentira que después de 10 años te faltan cosas por hacer, siempre hacen falta cosas por hacer. Pero sí, en educación superior los proyectos deben planificarse con proyecciones de 10 años. Sí debe darse esa opción de reelegirse pero no más de una reelección. Aunque me hagan una manifestación a favor de que se reelija, no me voy a reelegir”. Flores aseguró que está “en contra” de una reelección indefinida. “Una reelección indefinida es aquella que tenga más de un periodo. Cinco años para ser rector en una universidad como la nuestra no es suficiente. Pero más de una reelección, no estoy a favor”.

Autonomía universitaria

De acuerdo con Flores, los diputados tienen la potestad de presentar la ley que deseen, sin embargo insistió que la norma que impulsa el diputado Cedeño es una injerencia. “Sí se hace en contra de los derechos de los universitarios, sería una violación a la autonomía. Ahora decir también que la reelección es la cuna de todos los males en la universidad, es un absurdo, porque la universidad de Buenos Aires, que es una de las mejores, permite la reelección (...) No hay que satanizar la reelección. Ahora, acá desde la Asamblea, un diputado, [Cedeño] nos va a decir: es malo que se puedan reelegir una vez”.

Mesa de la CSS, sin invitación

Sobre los cuestionamientos de que la UP no se encuentra en silencio o fuera del debate nacional, Flores dijo que la UP no participó de las mesas para abordar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) que impulsa el gobierno actual, porque no fue invitada como tal, pero sí indicó que presentarán la visión de esta casa de estudios a través de un documento. “Hace tres años, nosotros presentamos un documento sobre la CSS que fue aprobado por los Órganos del Gobierno. Ahora, se está actualizando ese documento (...) No nos gusta hacer una propuesta sin antes hacer una discusión. Primero hacemos el foro, sacamos las conclusiones y de allí, entonces, vamos a modificar el documento que habíamos presentado hace tres años y medio”. ¿Cuál sería la mejor solución a esta crisis financiera? Para Eduardo Flores, “el sistema solidario es una alternativa que debe ser ponderada positivamente”.

Caso Meneses

Otro tema que cuestionó “La Decana” fue el caso del nombramiento de Bernardo Meneses como docente en la UP. Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante la pasada administración, está en el centro del escándalo por los auxilios económicos, donde personas recibieron ayudas estatales para estudiar en el extranjero, cuando tenían poder adquisitivo para pagárselos. Además, que hubo beneficios a hijos de diputados, ministros y empresarios por razones políticas. Flores consideró que hasta que no exista un delito, Meneses puede seguir siendo docente. “El rector no nombra (...) Lo que nosotros no podemos hacer como universidad es que, porque alguien está acusado de algo y está en el banco de datos extraordinario, no se le contrata. Estaríamos violando nuestra normativa. Si es condenado, es otra cosa”. Este medio preguntó si consideraba que este nombramiento manchara la imagen de la UP. Flores respondió: “No creo que se manche la imagen de la Universidad de Panamá. El profesor Meneses dio becas a estudiantes con discapacidad visual, para que fueran a estudiar a Estados Unidos. También se le dieron becas a estudiantes humildes. También auxilios a profesores que forman parte del relevo generacional. Siempre he pedido cartas al Ifarhu para solicitar un auxilio económico, que generalmente está entre 20 mil a 30 mil para complementar la licencia con el sueldo que le brinda la universidad. Eso se ha hecho, en varias ocasiones. Ojalá no eliminen los auxilios porque eso nos sirve mucho para el programa generacional”.

Los proyectos a futuro

La ciudad universitaria la avala Flores, quien manifestó que el ministro de Metas, José Ramón Icaza, le señaló que se ha ubicado un terreno de 65 hectáreas, que estaría cerca de la Ciudad Hospitalaria. “Lo que sí he dicho es que, trasladar la UP cuesta alrededor de $4 mil millones. No hay gobierno que pueda con eso”. También aseveró que se debe trabajar en la capacitación de los docentes y alumnos que ingresan a la UP. “Desde hace tres años estamos recibiendo a los chicos de la pandemia. Los chicos que se graduaron sin dar clases presenciales. Se graduaron con clases virtuales, eso ha influido muchísimo en la materia prima. La universidad tiene que hacer una reingeniería con ellos”.

Publicación

Eduardo Flores también abordó el nuevo libro Semblanza de rectores y forjadores de la Universidad de Panamá, el cual expone la biografía de los 15 rectores que ha tenido esta casa de estudios, desde la historia de José Dolores Moscote, Harmodio Arias, entre otros. “Los 15 rectores ya han hecho aportes significativos. Cada uno está situado en su contexto distinto. Cuando Octavio Mendez Pereira fundó la universidad, algunos señalaban que era más fácil becar a las personas, puesto que consideraban que era más barato mandar a los estudiantes a estudiar en el exterior que crear una universidad. A Octavio Mendez Pereira le tocó luchar con eso”.

