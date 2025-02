El día después de los enfrentamientos: la espera de familiares de los obreros detenidos

Los familiares hablan

Julio César Asprilla, líder religioso de la congregación de Ariel Peñalba, uno de los detenidos, compartió con este medio dos audios de lo que vivió su conocido el pasado miércoles antes de ser arrestado.

“Oren por nosotros, más por mí, estamos atrapados de la Policía. Había una manifestación en la calle, un piqueteo, y el Control de Multitudes se enfrentó [con el Suntracs]... yo no estoy en eso, lo que hice fue salir huyendo al edificio. La cosa está fea, está intenso”, decía Peñalba.

Asprilla reclamó la injusticia del arresto de personas que no estuvieron involucradas en el enfrentamiento y la falta de derechos humanos que han sufrido quienes “están libres de culpa”.

Muchos de los familiares -que se encontraban en espera desde el miércoles y volvieron ayer a la sede de la autoridad no tuvieron la oportunidad ni de escuchar el nombre de sus allegados, por lo que no pudieron conseguir nada de información.

“Cuando yo llegué ya había pasado el listado y no alcancé a escuchar para saber en dónde se encuentra el hermano que yo estoy representando en este momento y no sé por qué no lo pusieron [la lista] en un lugar en el que todos pudiéramos acercarnos y leer. Estamos aquí a la aventura”, habló Asprilla.

En el caso de Keysha Pino, estuvo esperando desde las 4:00 p.m. del miércoles para obtener algo de información de su mamá, su primo y su cuñada, quienes quedaron atrapados en el área de construcción del nuevo Hospital del Niño en medio del conflicto.

“Ellos no tenían nada que ver, solo estaban ahí porque trabajan en el proyecto y quedaron atrapados. Ayer estábamos en blanco [no sabían nada de sus familiares] y hoy no los he podido ver”, mencionó a La Estrella de Panamá.

Cuando se les preguntó sobre sus opiniones de los sucesos del pasado miércoles, miembros del Suntracs iniciaron un piquete en avenida Balboa y diferentes puntos de la ciudad en protesta por el avance del proyecto de ley 163.

Ante esto, el Control de Multitudes de la Policía Nacional y demás estamentos de seguridad intentaron controlar la manifestación, lo que se tornó en un enfrentamiento con bombas lacrimógenas y piedras, varillas de hierro, entre otros materiales de construcción, lanzados desde diferentes pisos de la obra del nuevo Hospital del Niño, un hecho que dejó a 16 policías heridos, dos de ellos en condiciones graves.

Pino destacó que quienes protestaban “luchaban por los derechos del pueblo”, así que no le parece justo el nivel de represión que se dio contra las personas que estaban dentro del proyecto en construcción.

Por otro lado, Keribel White, esposa de otro de los trabajadores detenidos que no participó en la confrontación ni la manifestación, explicó a La Decana que el trato a familiares y recluidos ha sido “fatal” por parte de la Policía Nacional.

“Desde ayer no nos daban información de nada... ni de qué estaba pasando o qué les estaban haciendo. Hoy solo nos han dado los nombres y para dónde los van a pasar”, detalló.

White llevaba esperando desde las 2:00 p.m. del miércoles para conocer las condiciones del arresto de su esposo, sin embargo, hasta ese momento no había recibido más información además de a qué casa de paz sería llevado.

También comentó sobre lo sucedido en la avenida Balboa y se refirió a las impresiones emitidas por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Por su parte, Mulino dijo a este medio que no permitiría la “anarquía” del sindicato y condenó severamente las acciones del Suntracs. Ayer, en sus declaraciones semanales, el mandatario tachó de “criminales” y “terroristas” a quienes participaron en los disturbios.

En el enfrentamiento entre uniformados y sindicalistas, decenas de personas se vieron afectadas, especialmente médicos y pacientes de los hospitales del área, como el Santo Tomás y el Hospital del Niño.

La Estrella de Panamá también intentó conseguir declaraciones de la Policía Nacional sobre la situación de las personas detenidas, sin embargo, oficiales se negaron a dar declaraciones. Aunado a esto, se contactó a la comunicación oficial de la entidad y respondieron que “ya habían hablado” en la conferencia de prensa del día en que ocurrió el enfrentamiento.