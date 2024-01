Un problema de larga data

Asentada en las faldas del vertedero de cerro Patacón se encuentra Calle 50, Guna Nega. Una comunidad indígena que comparten las etnias Guna y Emberá-Wounan, junto a pequeños grupos de latinos procedentes del corregimiento de Curundú y la provincia de Darién. Habitan en casas construidas de zinc o madera, donde escasean el agua y los servicios sanitarios. La llaman “La Villa de Patacón”. Se encuentra a unos quince minutos de la capital de Panamá, donde enormes rascacielos se han erigido como símbolo del progreso alcanzado en las últimas dos décadas.

A diario conviven con la basura que aprovechan los gallotes, moscas, mosquitos y ratones y, que además, desprende olores nauseabundos que se perciben por toda la carretera y las casas donde tranquilamente juguetean los niños resignados a la pobreza que los rodea.

Vivir en los alrededores del cerro Patacón es un riesgo para la salud: diariamente llegan más de 2,500 toneladas de basura, según la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliaria (AAUD). Un riesgo que incluso puede causar la muerte. La contaminación del agua, suelo y ríos hacen que la zona haya sido catalogada previamente como “inhabitable”. Irónicamente, la basura es el modo de sobrevivir de la mayoría de los residentes de la comunidad. Allí concurren más de mil recicladores.

Lo confirma Raúl Kelly, ingeniero especialista en administración de residuos y miembro del Movimiento Nacional de Recicladores: “No deberían existir poblaciones cercanas a los vertederos”, afirma.

En 2017, dos informes del sistema de salud concluyeron que los líquidos contaminantes -que se filtran de los desechos sólidos (lixiviados)- dañan el ambiente de los ríos y áreas aledañas.

Escarbando entre los desechos se observa a una mujer indígena. Para ella, la basura es el manantial de donde saca artículos para construir y acondicionar su casa. Halla muebles, colchones, también cosas vencidas y otros enseres que vende a precios más económicos en La Peatonal de La Central. Lo que más buscan, y hasta pelean, es el aluminio y “el cobre que vale plata”.

El infierno

Hace un poco más de una semana, un jueves a eso de las seis de la tarde, se desató el infierno. Así como pasa prácticamente casi todos los años durante la temporada seca. Un fuego empezó a consumir cerca ocho hectáreas del vertedero, donde se encontraba un depósito de llantas y el área que colinda con la comunidad de Calle 50. Se volvieron humo los plásticos, cartones, maderas, aerosoles, cauchos, insumos hospitalarios, alimentos, muebles, papeles, llantas, todo era basura.

“Salía humo muy negro que se esparció por cientos de kilómetros y era arrastrado por el viento”, comentó Josefa Pérez de 60 años, una de las residentes del área. Una bandada de aves - que habita en la inmundicia – observa el desolador panorama ajena a lo que ocurría. “Todo indica que hubo mano criminal”, expone Ernesto De León, coronel y director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. El Ministerio Público anunció una investigación. En las inmediaciones del vertedero “operan bandas criminales que se reparten el territorio - como si fueran barrios dominados por pandillas - y lo que extraen, lo venden en las empresas de reciclaje”, explica una fuente policial. En cuanto a los señalamientos, Kelly considera que se debe ser cauteloso al respecto y esperar lo que arrojen las investigaciones.

Los camisas rojas trabajaron sin descanso once días. La tarea era titánica. Unos salían para recobrar fuerzas y otros entraban a relevarlos. Se requería de mucha fuerza en los brazos para aguantar la presión del agua y los tramos de las mangueras. Las dificultades del terreno complicaron las labores. Hubo carros que se ‘flatearon’ y otros que se recalentaron. “Le hemos dado la vuelta al reloj”, comentó Melanie Arosemena, bombero voluntaria. Los “apaga fuegos” mezclaban agua con productos de última generación (F500 y espuma química) para sofocar el siniestro. Encima echaban capas de tierra para ahogar el oxígeno al fuego y refrescar el área.

El 18 de enero, Arosemena estaba en el cine cuando se activó su equipo de voluntarios. Un mensaje en el teléfono la alertó. Había que correr y dejar todo para atender la emergencia. “Es muy lamentable que existan personas que no tomen conciencia del daño que le hacen al planeta y a la población alrededor”, lamenta la voluntaria.

Una población de 5,031 habitantes de las comunidades de Calle 50, Mocambo, La Paz, Mata Redonda, El Valle de San Francisco y Kuna Nega y casi toda la ciudad de Panamá quedaron expuestas a la contaminación del humo.

Seis días después

A las once de la mañana, en plena estación seca de enero, la temperatura está en su punto máximo: 38°. El calor es sofocante. De la tierra del cerro salía humo, como fumarolas. El cielo ahora es una nube gris que cubre la comunidad. La respiración se dificulta y los ojos arden. No hay visibilidad. Una cortina de humo impide ver las casas a distancia.

Un grupo de residentes está alterado. Están reunidos en una caseta, no pasan de cien personas. Habla uno y otro y a ninguno se le entiende lo que vocifera. Un policía custodia la escena. “¡No aguantamos más, por favor, ayúdenos!”, exclama una señora que observa la cámara de vídeo y fotografía de este diario, al tiempo que deja escapar alguna lágrima por la desesperación.

Ella es Dalvis Bosques (62 años de edad), que padece de los pulmones. Desde que inició el incendio no ha podido dormir en su casa. Lo hace en una colchoneta en la parada del bus o en la casa de algún vecino. “Esto está lleno de humo. ¡Esto me está matando! , todo el día la paso afuera y no puedo estar en mi casa”, cuenta.

No es la única. “Allá hay una recién parida que también quedó en el hospital”, grita otra de los residentes de Calle 50, que levanta la mano para despuntar entre la multitud. ¿Quién es? Deyanira Espinoza tiene 23 años y cuatro niños: de ocho, cinco, dos años y la cuarta, con tan solo 13 días de nacida. A la casa de la muchacha, se llega por una vereda de tierra.

A trescientos metros del vertedero de cerro Patacón, en un pedazo de terreno invadido, está la casa de Deyanira construida con retazos de madera y zinc. Es la casa número 116. En el patio, o la lavandería, reposan tanques con agua para las necesidades diarias. También hay una lavadora pequeña. De un hilo, amarrado a dos árboles, cuelgan pequeñas piezas de ropa. Una vecina toca a la puerta: “tum, tum”. Una joven de piel trigueña, cabello rizado y contextura delgada se asoma. A su lado, aparece una niña de dos años. Corre a recoger la ropa colgada cuando percibe la presencia de extraños.

“ Mantengo a mis hijos encerrados. Estamos mal con este humo. Queremos que venga el presidente (Laurentino Cortizo)”, expresa Deyanira, quien ha tenido que acudir dos veces a las instalaciones de salud para atender a la recién nacida, que ahora mantiene resguardada en el interior de la casa con pampers abajo y descubierta arriba. El corazón de la pequeña late rápidamente como si estuviera agitada.

Giselle Morales (30 años de edad) es la que vive más cerca del cerro de basura. También tiene cuatro niños, uno de 10, de siete años y otros mellizos de cuatro años. Tuvo que sacar de la casa a los más chicos y llevarlos a donde su mamá que vive en el corregimiento de Curundú, ante el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias. Pero, Giselle no pudo salvarse de una crisis pulmonar. Muestra un jarabe, un inhalador y unas pastillas recetadas para controlar las afecciones. También su economía sucumbió. Se queja de que su esposo no ha podido reciclar en días.

En el Centro de Salud de Guna Nega atendieron, hasta ese momento, 51 casos respiratorios, asociados únicamente al incendio de cerro Patacón. De estos, tres pacientes fueron trasladados a otras instalaciones de salud. Así lo confirmó Cristian Aguilar, médico y subdirector del centro.

“Los recién nacidos, los niños menores de un año y los adultos mayores con alguna comorbilidad eran los más afectados por la aspiración del humo tóxico”, especifica el doctor. Las personas afectadas se vieron obligadas a huir de sus casas y a refugiarse en albergues temporales, donde recibían alimentos y donde los niños estaban a salvo de enfermedades, pero regresaron por temor a perder lo poco que tienen. Aún así no han parado de recibir apoyo. “Todos los días reciben comida, pero siempre quieren más. Los residentes de Calle 50 quieren aprovechar la ocasión para exigir no sólo la reubicación del terreno, sino que les den casas y muebles nuevos”, señala una persona que está vinculada a la respuesta humanitaria con temor a dar su nombre por represalias.

Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), los residentes iban a ser reubicados, pero no quisieron. “Ahora – en medio del incendio - quieren cerrar calles y exigir nuevamente terrenos y casas”, comenta la fuente. Ésta es la otra cara de un país con ínfulas de primer mundo, que se ufana de contar con el Canal de Panamá y el único tren de Centroamérica, pero que no logra superar las enormes desigualdades sociales de sus habitantes.

A pesar de que el incendio fue declarado extinto, las pequeñas emanaciones de humo aún continúan aunque ya sin toxicidad del humo. Kelly, especialista en residuos, detalla que muchos fuegos en vertederos pueden durar años encendidos sino son debidamente atendidos, al darse procesos pirolíticos entre las capas de residuos, lo que se traduce en incendios en ausencia de oxígeno o con muy pocas cantidades bajo la montaña de basura.

“El humo siempre es humo, daña y ahoga”, concluye Deyanira Espinoza.

El fuego se extinguió. Atrás quedó una comunidad en las mismas faldas del cerro lleno de basura que les da de comer, aunque expuestos a enfermedades de todo tipo, sin que hasta ahora exista una solución.