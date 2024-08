Embajada de EE.UU. anuncia nuevo sitio web para solicitud de visa

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que su nuevo proveedor de servicios para agendar visas estará disponible a partir del lunes, 23 de septiembre, y aclaró que el cambio no afecta las citas para entrevistas de visa de no inmigrante.

Para el ajuste, el sistema actual estará fuera de línea del 13 al 22 de septiembre.

Las entrevistas, programadas para el 13 de septiembre de 2024 o antes, no requieren de ninguna acción. El solicitante puede seguir accediendo a su cuenta en ustraveldocs.com para revisar los detalles de su cita y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente según sea necesario.

Para las entrevistas programadas entre el 14 y el 20 de septiembre, tampoco requieren ninguna otra acción, pero no tendrá acceso a su cuenta de ustraveldocs.com lo que significa que no podrá cancelar ni reprogramar su cita del 14 al 22 de septiembre y no tendrá acceso al servicio de atención al cliente. Debido a lo anterior, sugieren al solicitante imprimir su carta de confirmación de cita antes del 14 de septiembre y que asista a su entrevista de visa si es posible, de no presentarse debe consultar hasta el 23 de septiembre o después para obtener instrucciones sobre cómo reprogramar su cita.

Las entrevistas programadas para el 23 de septiembre o después, no requieren de otras acciones; sin embargo, no tendrá acceso a su cuenta de ustraveldocs.com tampoco podrá cancelar ni reprogramar su cita del 14 al 22 de septiembre ni tendrá acceso al servicio de atención al cliente. A partir del 23 de septiembre deberá consultar en el nuevo sitio web de servicios de visa sobre cómo crear una nueva cuenta de usuario. También deberá crear esta nueva cuenta para revisar la información de su perfil, realizar cambios, enviar solicitudes o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

En el anuncio consular recomienda a que todo solicitante que haya pagado la tarifa de solicitud de visa, pero que no haya programado una entrevista, que gestione y programe una cita para la visa lo antes posible.

“Es importante que inicie la sesión en su perfil y asocie el pago ingresando el número de recibo antes del 4 de septiembre de 2024. Si no se completa esta acción antes de dicha fecha, pueden producirse posibles retrasos y/o complicaciones en su proceso de programación”, aclaran en el aviso consular.

No obstante, explicaron que los solicitantes que no han pagado la tarifa MRV y planea viajar a los Estados Unidos después de la transición al nuevo contratista de servicios de visa, que es posible que deban esperar hasta después del 22 de septiembre para comenzar el proceso de visa de no inmigrante.