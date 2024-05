Empresarios dan espaldarazo al presidente electo José Raúl Mulino

El sector empresarial a través de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), reiteró su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno, el cual será liderado por el presidente electo José Raúl Mulino, al igual que con todos los sectores representativos de la vida nacional.

Según la Cciap, precisamente por eso desde antes del inicio de la campaña electoral presentaron la Agenda País 2024-2029, con el fin de aportar ideas y acciones ejecutables para los temas que requieren de una inmediata atención y solución.

“Estamos listos para trabajar en equipo por Panamá”, indicó el presidente de la Cciap, Adolfo Fábrega García de Paredes.

Al referirse a las elecciones del pasado domingo, Fábrega destacó que estas transcurrieron en un ambiente de tolerancia, respeto y alta participación, como caracteriza a los panameños cada vez que acuden a las urnas.

Sostuvo que al escoger tanto al presidente de la República como a los diputados y demás autoridades a puestos de elección, “los panameños hemos depositado nuestra confianza en ellos y esperamos no perder un solo día del quinquenio en nada que no implique el avance en un ambiente constante de paz y desarrollo tanto social como económico. Las confrontaciones políticas y las justificaciones estériles no tienen cabida ya en nuestra vida pública”, precisó.

Señaló que los resultados, principalmente en el Órgano Legislativo, manifestaron la exigencia clara de un cambio que fortalezca nuestra institucionalidad y garantice un desarrollo transversal y equitativo para todos.

Destacó que a partir de este momento corresponde a las actuales autoridades y las electas iniciar el proceso de transición para que a partir del 1 de julio, comience ese trabajo de hacer efectivas las promesas de campaña y emprender las grandes transformaciones que demandan los ciudadanos acerca de los problemas más apremiantes de Panamá.

Fábrega felicitó tanto al presidente electo como a los llamados a ocupar los demás cargos de elección popular por el triunfo alcanzado, al igual que al Tribunal Electoral por la organización del certamen y los resultados obtenidos con el proceso mismo; así como, a la JNE, la cual con su impecable trabajo fortalece nuestra democracia.

Desde su triunfo el pasado 5 de mayo, Mulino y en su acto de proclamación realizado el miércoles pasado, expresó sus claras intenciones de trabajar de la mano del sector empresarial para generar empleo e impulsar gran parte de su plan de gobierno.

“Lejos de ser un presidente populista, que no lo soy, sería un presidente pro empresa privada para ponerlos a generar trabajo, empleo e impuestos para el país”, indicó el presidente electo.

Prometió impulsar un Gobierno pro inversión, pro empresa privada, pero sin olvidar a los que tienen hambre. “No nos podemos olvidar de los que quieren un empleo y de los que necesitan agua potable en el país. Son retos muy grandes, pero los vamos a afrontar con liderazgo”, enfatizó.