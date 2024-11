Escasez de agua: entre cierres de calles y represión

“Estamos manifestándonos pacíficamente”, gritaba una chilibreña mientras huía de agentes antidisturbios de la Policía Nacional cuando junto a otros ciudadanos se manifestaba en la comunidad de San Vicente la mañana de este jueves 21 de noviembre, a solo cinco minutos de la planta potabilizadora.

“Nada más queremos agua, es nuestro derecho”, sollozaban entre lágrimas producto del gas pimienta que les roció la Policía en momentos en que utilizando la fuerza abrían la vía.

“Muchas personas que no tenían que ver con la protesta y que estaban fuera de la vía también fueron rociadas con el gas”, se quejó otra manifestante.

La protesta culminó con dos personas detenidas, según el reporte de las televisoras, mientras que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) desplazó tres carros cisternas, dos de ellos de 5 mil galones y uno con 6 mil galones.

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo estuvieron presentes durante la protesta, pero no se conoció algún informe sobre la manifestación, por su parte agentes policiales indicaron que “estaban para garantizar el derecho al libre tránsito”.

La manifestación no le sorprende al sociólogo Danilo Toro, quien dijo a La Estrella de Panamá que aunque los primeros 90 días de la administración del presidente José Raúl Mulino habían transcurrido sin sobresaltos, eso no significaba que no se hayan acumulado las quejas.

“Esto va a seguir porque el nivel de tolerancia social es muy bajo y no me sorprende la acción de asumir posturas de violencia, como cerrar una vía pública, y frente a esta acción el Estado viene con sus herramientas coercitivas, lo que revela una falla estatal”, dijo Toro, y advirtió que el problema de la falta de agua le traerá problemas al gobierno.

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que Panamá es el país con mayor gasto per cápita en agua y saneamiento, pero por otro lado es de los más desiguales con el suministro.

Panamá ocupa la posición 82 de 140 países en fiabilidad del suministro de agua en comparación con otros países y aunque la cobertura nacional del servicio de agua es similar al promedio de América Latina y Caribe, es bajo para el nivel de ingresos de Panamá, de acuerdo con el World Economic Forum.