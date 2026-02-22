Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía ‘no se puede salvar’, será reconstruida completamente

La escuela profesional Isabel Herrera Obaldía, que se encuentra en un estado de deterioro tan severo que no se pueden dar clases presenciales, no será rescatada sino renovada por completo. Así lo manifestó la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante una conferencia de prensa el viernes 20 de febrero.

“Como no ha habido mantenimiento, no se puede salvar. Lo que vamos a hacer es que se va a construir totalmente, con todas las condiciones que un colegio de esa categoría merece, y vamos a tener, yo creo que una de los mejores instalaciones de la región en el centro de la ciudad”, aseguró la ministra.

El mal estado del plantel educativo no es algo nuevo. Un informe de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), determinó que el sitio no es seguro para dar clases. Por esta razón, se han estado dando clases a través de módulos y de manera semi presencial.

Sin embargo, los estudiantes no están conformes con la situación y en 2025 se tomaron las calles para protestar exigiendo respuestas al Ministerio de Educación (Meduca).

“Estamos preocupados por nuestra práctica profesional. No queremos módulos, esto no sirve, así no aprendemos nada, queremos presencial”, exclamó una estudiante durante una protesta en abril de 2025, reportada por TVN Noticias. Padres de familia señalaron cómo hay materias como Cocina que no se pueden aprender por módulo.

La escuela tiene más de 70 años de haber sido inaugurada y cuenta con una matrícula de más de mil estudiantes.

La ministra de Educación explicó que la razón por la que no se han podido todos los trabajos necesarios de mantenimiento tiene que ver con el Programa de Saneamiento de Panamá, anteriormente conocido como Programa de Saneamiento de la Bahía.

“El año pasado nos informaron que el (Programa de) Saneamiento de la Bahía tenía un proyecto que pasaba por debajo de la escuela. Paramos todo hasta que la Universidad Tecnológica hizo un estudio de ambos procesos, porque no se podía detener el Saneamiento de la Bahía pero tampoco podíamos detener el desarrollo del colegio”, explicó Molinar. “Ya tenemos un informe de ambas cosas de la (Universidad) Tecnológica, por eso se están haciendo los módulos, porque ya se tomó una decisión del colegio y hay que arreglarlo porque no se puede salvar”, detalló.

El 28 de octubre de 2025, el Meduca dio la orden de proceder a una licitación pública para el “Suministro, traslado e instalación de aulas temporales” para la escuela, por un costo de 749.995 dólares a la empresa Constructora Pacífico Atlántico, S.A.

Sin embargo, esto es solo un paliativo y por el momento se desconoce cuándo se cumplirá la promesa de la ministra de un nuevo plantel “con todas las condiciones que un colegio de esa categoría se merece”.