Gobierno e indígenas se unen para atender el retorno de migrantes

El Gobierno de Panamá y las comunidades indígenas de la comarca de Guna Yala, en el Caribe panameño, están colaborando para coordinar de una manera ordenada el aumento del flujo de migrantes en su retorno hacia Sudamérica, después de que no lograran alcanzar su objetivo de llegar a Estados Unidos tras las restricciones impuestas por el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

A diferencia de México o el resto de países centroamericanos en su camino al sur, en Panamá los migrantes se topan con la barrera de la selva del Darién, sin vías ni pasos por carretera hacia la vecina Colombia, por lo que para evitar adentrarse en esa jungla con peligros naturales y bandidos, optan por continuar su trayecto en embarcaciones, que parten desde la costa de Guna Yala o de islas como Gardi Sugdub hasta territorio colombiano.

“Se está produciendo un flujo inverso, el que anteriormente iba desde el sur al norte del continente, hoy día debido al cambio de las leyes migratorias en Estados Unidos, se está produciendo del norte hacia el sur. La gran mayoría de ellos ciudadanos de origen venezolano que quieren regresar a su país”, afirmó este martes durante una rueda de prensa el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego.

El ministro explicó que algunos de los migrantes han estado haciendo ese trayecto “de manera irregular o clandestina, contratando ellos directamente los botes a través de páginas que les ofrecen el servicio”, algo que han detectado y tomado las medidas necesarias para “regularizar para evitar con esto que ocurran los tráficos de seres humanos, que los retengan contra su voluntad y les exijan dinero y a la vez evitar cualquier tipo de acción criminal”.

Así, en este proceso de flujo migratorio controlado hacia el sur, Panamá y Costa Rica repitieron un acuerdo similar, pero a la inversa, al que tenían para llevar a los migrantes hacia el norte, cuando los que cruzaban la selva del Darién se instalaban en albergues y desde allí eran conducidos en autobuses hasta el lado costarricense de la frontera.

Ahora están tratando de manera ordenada trasladarlos de Costa Rica hasta esos albergues a la salida de la selva “y ahí ellos esperan hasta que se les coordine, ya sea un transporte inicialmente terrestre y después acuático hasta la frontera con la hermana República de Colombia, para hacerlo en la forma más correcta”, señaló Ábrego, algo que está siendo coordinado con la comunidad indígena de Guna Yala.

“Lo importante aquí es que ese transporte no toque ninguna población en el eje carretero nuestro. Igualmente no queremos que sea así en la parte marítima, sino que es un viaje totalmente garantizado que estas personas suben a un bus, se bajan en un destino controlado por nosotros y efectivamente se haga así en la parte marítima”, subrayó.

La comunidad indígena solicita más apoyo

Entre la comunidad indígena guna, que estos días celebra el centenario de la Revolución Dule -uno de sus hitos históricos para hacer frente a las fuerzas de seguridad panameñas y defender sus derechos-, lamentan que no están recibiendo el apoyo suficiente para atender a los migrantes.

“Hoy son 100, mañana puede ser 200, 1.000, y así va. El pueblo guna nunca jamás pensó que iba a ser una ruta de migrantes y no tenemos ninguna capacidad. No tenemos albergues, no tenemos comedores, no tenemos botes, no tenemos carros suficientes para poder afrontar ese problema”, explicó este martes a EFE Atencio López, asesor legal del Congreso General Guna, que advirtió que cree que “vienen meses críticos”.

Además pidió que, después de iniciada “hace dos semanas” la coordinación con las autoridades panameñas, si se llega a un acuerdo formal, debe haber “una sola ruta”, porque algunos migrantes están llegando en taxis por su cuenta, sin ningún control, y las fuerzas de seguridad “no han hecho nada para detener a esa gente”.

El fenómeno, explica, no es nuevo, pero en el pasado se había utilizado esta ruta “a escala muy menor”, utilizándose también en el camino hacia Norteamérica para evitar el paso por el Darién, una ruta en la que, advirtió, estaba implicado el grupo criminal del Clan del Golfo en colaboración con alguna gente de la comunidad, algo que ahora se quiere evitar haciéndolo de manera regulada con las autoridades panameñas.

“Nuestro llamado de atención es que queremos contribuir en un problema que es global, pero no nos van a tirar a nosotros todo el problema que no podemos resolver”, sentenció.

Un “problema” que se topa con el drama humano de cada uno de los migrantes que llevan meses malviviendo en su camino de sur a norte, y ahora en su regreso, como el venezolano David Colina, de 37 años, que tras permanecer “alrededor de 4 o 5 meses” en la frontera con Estados Unidos en México, desistió, y ahora solo quiere “regresar ya” a Venezuela y estar allí con los suyos, según explicó a EFE.

“Es importante estar en nuestra tierra con nuestra familia, porque el estar migrando me ha dejado que no me despida de algunos familiares que ya han fallecido, y es feo. Y tengo un hijo también de 6 años y cada vez que hablo con él en una videollamada me rompe el corazón porque me dice ‘papá te quiero ver, papá quiero estar al lado de ti’. (..) Pero bueno, ya voy encaminado para allá. Ojalá y gracias a Dios todo salga bien”, afirmó.