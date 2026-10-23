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Gremios periodísticos de Panamá rechazan amenazas contra la periodista Flor Mizrachi

Las organizaciones recuerdan que el escrutinio a figuras públicas no justifica agresiones y piden usar los canales legales ante cualquier desacuerdo.
Las organizaciones recuerdan que el escrutinio a figuras públicas no justifica agresiones y piden usar los canales legales ante cualquier desacuerdo. Flor Isaela Navarro | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 23/10/2026 07:15
Tras declaraciones en el pódcast de Katleen Levy junto al diputado Jairo Salazar, organizaciones del sector exigen garantías para la labor informativa

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) emitieron un comunicado conjunto este jueves 22 de octubre para rechazar y condenar las recientes amenazas de agresiones físicas contra la periodista Flor Mizrachi.

Las intimidaciones surgieron durante una conversación entre la exdiputada Katleen Levy y el diputado Jairo Salazar, la cual fue difundida en el pódcast de la exfuncionaria.

Ante este hecho, los gremios manifestaron que su defensa se centra en los principios y “la libertad de expresión no debe ser objeto de intimidaciones”, más allá de simpatías o líneas editoriales.

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En el documento, las organizaciones señalaron que el ejercicio periodístico de investigar, fiscalizar y cuestionar a quienes ejercen o han ejercido funciones públicas puede resultar incómodo, pero recalcaron que ningún estilo o confrontación justifica amenazas cuando los señalamientos están sustentados en hechos.

Asimismo, recordaron que abandonar un cargo público no elimina las responsabilidades de gestión ni otorga el derecho a tomar represalias en la vida civil.

Finalmente, el Fórum, el CNP y la APR recordaron que existen vías legales y mecanismos de rectificación proporcionales para quienes se consideren agraviados, los cuales deben utilizarse sin excesos y nunca como herramientas de intimidación.

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