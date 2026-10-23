Gremios periodísticos de Panamá rechazan amenazas contra la periodista Flor Mizrachi

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) emitieron un comunicado conjunto este jueves 22 de octubre para rechazar y condenar las recientes amenazas de agresiones físicas contra la periodista Flor Mizrachi.
Las intimidaciones surgieron durante una conversación entre la exdiputada Katleen Levy y el diputado Jairo Salazar, la cual fue difundida en el pódcast de la exfuncionaria.
Ante este hecho, los gremios manifestaron que su defensa se centra en los principios y “la libertad de expresión no debe ser objeto de intimidaciones”, más allá de simpatías o líneas editoriales.
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En el documento, las organizaciones señalaron que el ejercicio periodístico de investigar, fiscalizar y cuestionar a quienes ejercen o han ejercido funciones públicas puede resultar incómodo, pero recalcaron que ningún estilo o confrontación justifica amenazas cuando los señalamientos están sustentados en hechos.
Asimismo, recordaron que abandonar un cargo público no elimina las responsabilidades de gestión ni otorga el derecho a tomar represalias en la vida civil.
Finalmente, el Fórum, el CNP y la APR recordaron que existen vías legales y mecanismos de rectificación proporcionales para quienes se consideren agraviados, los cuales deben utilizarse sin excesos y nunca como herramientas de intimidación.
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