Gremios periodísticos de Panamá rechazan amenazas contra la periodista Flor Mizrachi

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) emitieron un comunicado conjunto este jueves 22 de octubre para rechazar y condenar las recientes amenazas de agresiones físicas contra la periodista Flor Mizrachi.

Las intimidaciones surgieron durante una conversación entre la exdiputada Katleen Levy y el diputado Jairo Salazar, la cual fue difundida en el pódcast de la exfuncionaria.

Ante este hecho, los gremios manifestaron que su defensa se centra en los principios y “la libertad de expresión no debe ser objeto de intimidaciones”, más allá de simpatías o líneas editoriales.